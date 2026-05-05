রাজাপুরে কৃষকদের মাঝে ব্র্যাকের বিনামূল্যে বীজ বিতরণ

প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স দাবি প্লাস কর্মসূচির আওতায় ঝালকাঠির রাজাপুরে ১৩৬ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে ব্র্যাক সীড কর্তৃক উদ্ভাবিত
হাইব্রীড জাতের আমন ধান(মুক্তি-১) সহ বিভিন্ন প্রজাতির উন্নত মানের বীজ বিতরণ করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (৫ মে) বেলা ৩ টায় রাজাপুর ব্র্যাক শাখা কার্যালয়ে বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজাপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাহিদা শারমিন আফরোজ,উর্ধতন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মাইক্রোফাইন্যান্স বিশ্বজিত চন্দ্র শীল, ঝালকাঠি ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর ফারহানা তাবাচ্ছুম,এলাকা ব্যবস্থাপক মাইক্রোফাইন্যান্স হেপী দাস,রাজাপুর শাখার ব্যবস্থাপক হাছনাইন আহমেদ, (বিসিইউপি) ঠাকুরানী শাখা ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য ব্র্যাক কর্মীগন উপস্থিত ছিলেন।
এ বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে জনপ্রতি ২ কেজি আমন ধান (মুক্তি-১) সহ বেগুন,ঢেরস,শসা,লাউ,ঝিঙ্গা,করলা,পেঁপে,ধুন্দল,চাল কুমড়া,বরবটি,পুঁইশাক,ডাঁটাশাক
সহ ১৩ প্রকারের বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শাহিদা শারমিন আফরোজ বীজ বপন ও পরিচর্যার বিষয়ে সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা করেন।