রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:৫১ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
বিএনপির নামে কেউ চাঁদাবাজি করলে তার জন্য বিএনপি দায়ী হবে না,” বলেন খোরশেদুল আলম লালমনিরহাটে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা ইউনিট কমান্ড আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি ও সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় জামালপুরে চাঁদা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীর বাড়ি ও প্রতিষ্ঠানে হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুরের অভিযোগ পাইকগাছায় অজ্ঞান পার্টির কবলে পড়ে হারালেন দুই ভিক্ষুক সারাদিনের ভিক্ষার টাকা  মুকসুদপুর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপারকে প্রেসক্লাবের ত্রুেস্ট প্রদান কুড়িগ্রামে রাষ্ট্র সংস্কার কৃষক আন্দোলনের ডাকে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত রোগী দুর্ভোগের আস্তানা: সরকারি বনাম বেসরকারি হাসপাতাল ৫০০ শিক্ষার্থীকে আলোকিত ফেনী ফাউন্ডেশনের সংবর্ধনা ফুলপুর-তারাকান্দায় বিএনপির লিফলেট বিতরণ গাজীপুরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্র, মোটরসাইকেল ও ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ৫ টুয়েলভে চলছে সিজন অফ সেল, সকল পণ্যে থাকছে ৩৩% ছাড় নবীনগর নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক জনসচেতনতামূলক দিনব্যাপী কর্মশালা ঝালকাঠিতে বাসন্ডা নদী থেকে সাবেক বিডিয়ার সদস্য’র লাশ উদ্ধার রাজাপুরে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে নারীর সংবাদ সম্মেলন কমিউনিটি ব্যাংকের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই হবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন : শফিকুল আলম জাকসু নির্বাচনে তৃতীয়দিনের মতো চলছে ভোট গণনা সারাদেশে চালের বাজারে আগুন, নাভিশ্বাস উঠছে ক্রেতার নেপালে নির্বাচন ৫ মার্চ নাটকে দর্শকপ্রিয়তা বাড়ছে পরিবারের গল্পের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ, পাঞ্জাব কিংসের ব্যানারে বিতর্ক, পাল্টা জবাব করাচি কিংসের প্রিয় রাসুল (সাঃ) ঝুঁকি ছাড়া ডেটা বিনিময় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার গণসমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত ফুলবাড়ীয়ায় জামায়াতে ইসলামীর সংবাদ সম্মেলন: মাঠে আন্দোলন করে প্রার্থী পরিবর্তনের কোন সুযোগ জামায়াতে নেই রূপগঞ্জে সেনা অভিযানে অস্র ও মাদকসহ আটক- ৩ ১ ফুট জায়গার জন্য ভাইয়ের হাতে ভাই খুন নবীগঞ্জে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতিতে নবীগঞ্জ-বাহুবল ১ আসনে জামায়াত নেতা শাহজান আলীর উঠান বৈঠক নান্দাইলে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক ব্যক্তি খুন, আটক ৪ আনোয়ারায় বড় গর্তে ঝুঁকিপূর্ণ সিইউএফএল সড়ক ভোগান্তিতে হাজারো যাত্রী
/ সম্পাদকীয়, স্বাস্থ্য

রোগী দুর্ভোগের আস্তানা: সরকারি বনাম বেসরকারি হাসপাতাল

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ১০:২০ অপরাহ্ন

জীবনকে যদি একটি হাসপাতালের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে আমাদের অন্তরই হবে সেই “আনন্দবেদনার হাসপাতাল।” এখানে মানুষের আনন্দ ও বেদনার অনুভূতি একত্রিত হয়। জীবন যেমন নিখুঁত নয়, ঠিক তেমনই সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালও নিখুঁত নয়। আমরা প্রায়ই প্রত্যাশিত আরাম, সহানুভূতি বা সঠিক সেবা পাই না।

সরকারি হাসপাতাল আমাদের ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও মানসিক স্থিরতার পরীক্ষা নেয়। বেসরকারি হাসপাতাল আমাদের আর্থিক সামর্থ্য, সামাজিক অবস্থান এবং সুযোগের সীমাবদ্ধতার বাস্তবতা দেখায়। এই বাস্তবতা আমাদের শেখায়, কিভাবে সীমিত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ধৈর্য্য ধরে চলা যায় এবং ছোট ছোট আনন্দের মুহূর্তগুলো উপভোগ করা যায়।

এই প্রবন্ধে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করা হবে, সমস্যা চিহ্নিত করা হবে, পরিসংখ্যান যোগ করা হবে এবং সম্ভাব্য প্রতিকার ও সুপারিশ উপস্থাপন করা হবে। এছাড়া বাস্তব উদাহরণ ও তথ্য দিয়ে বোঝানো হবে কীভাবে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে “আনন্দবেদনার হাসপাতাল”কে মানুষের জন্য আরও গ্রহণযোগ্য, নিরাপদ এবং মানসিকভাবে সহায়ক করা সম্ভব।

সরকারি হাসপাতালের বাস্তবতা

সরকারি হাসপাতাল সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসার প্রধান মাধ্যম। তবে বাস্তবতা প্রায়শই ভিন্ন।

> সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

১. দীর্ঘ লাইন ও সময়ের অভাব: রোগীর সংখ্যা অত্যধিক। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা শহরের একটি সরকারি হাসপাতালে দৈনিক ভর্তি রোগীর সংখ্যা গড়ে ৫,০০০। বিপরীতে ডাক্তার সংখ্যা মাত্র ২০–৩০। এতে রোগীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। ছোট সমস্যা নিয়েও সময় নষ্ট হয় এবং রোগীর অবস্থা জটিল হয়ে ওঠে।

২. ডাক্তার-রোগী অনুপাত: বাংলাদেশে সরকারি হাসপাতালে রোগী-ডাক্তার অনুপাত প্রতি ৫,০০০ জনের মধ্যে ১। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সুপারিশ করে প্রতি ১,০০০ জনের জন্য ১ জন ডাক্তার থাকা। ফলে রোগীর প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া কঠিন হয়।

৩. সরঞ্জামের অভাব: অনেক হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ সিটি স্ক্যান, এমআরআই, জরুরি সেবা ইউনিটের পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি নেই। এতে রোগীকে উন্নত মানের চিকিৎসা পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।

৪. মানসিক চাপ ও সহানুভূতির অভাব: ডাক্তার ও নার্সদের অতিরিক্ত চাপের কারণে রোগীর সঙ্গে মানবিক যোগাযোগ কমে যায়। অনেক রোগী অভিযোগ করে যে, তাদের সমস্যার প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া হয় না।

৫. পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি: হাসপাতালের পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতা না থাকায় সংক্রমণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এমনকি জরুরি বিভাগেও রোগীরা সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকে।

৬. রোগী পরামর্শ ও ফলো-আপের অভাব: রোগীর ভর্তি ও চিকিৎসা শেষ হওয়ার পর পর্যাপ্ত ফলো-আপ বা পরামর্শ দেওয়া হয় না। ফলে সুস্থতা প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়।

৭. তথ্য ও নথিপত্রের অভাব: রোগীর চিকিৎসা ইতিহাস ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ না থাকায় বিভিন্ন দফতরে তথ্য পুনরায় সংগ্রহ করতে হয়, যা সময় ও কার্যকারিতা কমায়।

পরিসংখ্যান

প্রায় ৬৫% রোগী সরকারি হাসপাতালে তাদের সমস্যার সমাধান দ্রুত পান না।

জরুরি বিভাগে গড়ে রোগীর জন্য অপেক্ষার সময় ১–২ ঘণ্টা।

নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবের কারণে প্রতিদিন ২০–৩০% রোগী সঠিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হন।

৫০% রোগী জানায়, তারা হাসপাতালে মনোযোগপূর্ণ সহানুভূতি পায় না।

> প্রতিকার

১. ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
২. সিটি স্ক্যান, এমআরআই, এবং জরুরি চিকিৎসা ইউনিটের আধুনিক যন্ত্রপাতি যোগ করা।
৩. ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে রোগীর তথ্য সংরক্ষণ ও চিকিৎসা প্রক্রিয়া সহজ করা।
৪. ডাক্তার ও নার্সদের মানবিক যোগাযোগ ও রোগী পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া।
৫. রোগীদের অধিকার ও সেবা সম্পর্কে সচেতন করা।
৬. হাসপাতালের নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা।
৭. রোগীদের অভ্যন্তরীণ মানসিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ কাউন্সেলিং বিভাগ তৈরি করা।

>>বেসরকারি হাসপাতালের চ্যালেঞ্জ

বেসরকারি হাসপাতাল আধুনিক প্রযুক্তি ও সুবিধার প্রতীক হলেও এটি সবসময় আদর্শ নয়।

> সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

১. আর্থিক অযোগ্যতা: চিকিৎসা সেবা প্রায়শই মানুষের আর্থিক সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল।
২. স্বাস্থ্য বীমার অভাব: অনেক বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য বীমা গ্রহণযোগ্য নয়।
৩. সেবা মূলক নয়, ব্যবসায়িক মনোভাব: কিছু হাসপাতাল রোগীর জীবন নয়, আর্থিক লাভকে গুরুত্ব দেয়।
৪. প্রযুক্তি সুবিধার বৈষম্য: উন্নত প্রযুক্তি থাকলেও সাধারণ মানুষ তা ব্যবহার করতে পারে না।
৫. অতিরিক্ত চিকিৎসা ও ওভারচার্জিং: কিছু হাসপাতাল রোগীর অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরীক্ষা বা চিকিৎসা করায়, যার ফলে অতিরিক্ত ব্যয় হয়।
৬. রোগী তথ্যের নিরাপত্তা সমস্যা: রোগীর ব্যক্তিগত ও চিকিৎসা তথ্য সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ না করলে ব্যক্তিগত তথ্য লিক বা দোষমুক্ত ব্যবহারের ঝুঁকি থাকে।
৭. মানসিক সহায়তার অভাব: রোগীর মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও মানসিক অসুবিধা সমাধানে বেসরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই।

> পরিসংখ্যান

গড়ে ৪০% রোগী চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে অক্ষম।

স্বাস্থ্য বীমা গ্রহণযোগ্যতা খুবই কম, প্রায় ২০–২৫% রোগীর জন্য।

আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকলেও ৩০% রোগী তা ব্যবহার করতে পারেনা আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে।

৫০% রোগী জানায়, তারা মানসিক সহায়তা বা কাউন্সেলিং পান না।

> প্রতিকার

১. সকল বেসরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্য বীমা গ্রহণযোগ্য করা।
২. চিকিৎসার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারের নিয়মাবলী প্রয়োজন।
৩. হাসপাতালগুলোকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেবা প্রদানের নিয়ম মেনে চলতে হবে।
৪. রোগী ও পরিবারকে তাদের অধিকার এবং সেবা সম্পর্কে জানানো।
৫. আর্থিকভাবে অক্ষম রোগীর জন্য বিশেষ ছাড় বা সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করা।
৬. রোগীর মানসিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ কাউন্সেলিং এবং সমর্থন সেবা চালু করা।

> সমন্বিত প্রতিকার ও সুপারিশ

১. সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।
২. স্বাস্থ্য বাজেট বৃদ্ধি করে হাসপাতালের অবকাঠামো, ডাক্তার-নার্স সংখ্যা এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি করা।
৩. টেলিমেডিসিন, ই-হেলথ রেকর্ড এবং ডিজিটাল মেডিকেল সিস্টেম ব্যবহার করে চিকিৎসা প্রক্রিয়া সহজ ও কার্যকর করা।
৪. রোগী ও পরিবারকে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সচেতন করা এবং ডাক্তার-নার্সদের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও মানবিক সেবা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
৫. স্বাস্থ্যকর্মীরা রোগীর মানসিক ও শারীরিক অবস্থার প্রতি যত্নশীল হোক।
৬. হাসপাতালগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৭. সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় স্থাপন করে রোগীর সেবার মান বৃদ্ধি করা।
৮. রোগীর অভ্যন্তরীণ মানসিক ও সামাজিক সহায়তার জন্য সমন্বিত সামাজিক সেবা কেন্দ্র তৈরি করা।
৯. রোগীর অভিজ্ঞতা ও অভিযোগগুলো নিয়মিত সংগ্রহ করে সেবার মান উন্নয়নে ব্যবহার করা।

> বাস্তব উদাহরণ

ঢাকা শহরের একটি সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রোগীকে পরীক্ষা ও চিকিৎসা পেতে গড়ে ২ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়।

বেসরকারি হাসপাতালে একই পরীক্ষা ৩০ মিনিটে হয়, তবে খরচ অনেক বেশি।

একটি বেসরকারি হাসপাতালে রোগী অক্ষম হওয়ার কারণে চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যায়।

সরকারি হাসপাতালগুলোতে সময়মতো চিকিৎসা না পাওয়ায় রোগীর স্বাস্থ্য আরও খারাপ হয়।

অনেক পরিবার অভিযোগ করে, সরকারি হাসপাতালের মানসিক সহানুভূতি অত্যন্ত সীমিত।

কিছু বেসরকারি হাসপাতালে রোগীর পরিবারকে পর্যাপ্ত তথ্য প্রদান করা হয় না, ফলে চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

এই উদাহরণগুলো দেখায় যে, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল—উভয়েই বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তবে সঠিক সমন্বয় ও পরিকল্পনা থাকলে এসব সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করা সম্ভব।

পরিশেষে বলতে চাই,বাস্তবিকভাবে, “আনন্দবেদনার হাসপাতাল” নিখুঁত নয়। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল—উভয় ক্ষেত্রেই আমরা প্রায়ই সীমাবদ্ধতা, অসুবিধা এবং হতাশার সম্মুখীন হই। সরকারি হাসপাতাল ধৈর্য্য, সহনশীলতা এবং সহমর্মিতা শেখায়। বেসরকারি হাসপাতাল আর্থিক বাস্তবতা ও সীমাবদ্ধতার পাঠ দেয়। আনন্দবেদনার হাসপাতাল আমাদের শেখায় সীমিত সুযোগের মধ্যেও মানবিক মনোভাব, সহানুভূতি এবং জীবন পরিচালনার কৌশল। আমরা বুঝতে শিখি—সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ধৈর্য ধরে এগোনো যায়, অন্যের কষ্ট বোঝা যায়, এবং সমস্যার সমাধান খোঁজা যায়।

এটি আমাদের শেখায়, প্রতিটি ছোট সমস্যার মাঝেও আনন্দ ও শিক্ষা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। হতাশা ও সীমাবদ্ধতা ছাড়া জীবনের প্রকৃত আনন্দ বোঝা যায় না। ফলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মূল্য আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়।

লেখক, সংগঠক, কলাম লেখক ও গবেষক
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি


এই বিভাগের আরো খবর
ক্যান্সারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ দিবস : প্রতিরোধের পথে একসাথে এগিয়ে যাই
আন্তর্জাতিক দাতব্য দিবস: অন্যকে সাহায্য করুন, নিজের হৃদয়ও পূর্ণ করুন
চিকিৎসকদের নিয়ে জামায়াত নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদ ড্যাবের
আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস ২০২৫ : গুম প্রতিরোধ করুন, ন্যায় ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করুন
রবিউল আউয়াল মাসের ১ম জুমা: গুরুত্ব ও ফযিলত
সেরিব্রাল পালসি: শৈশবের জটিল রোগ ও সমাধান

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin