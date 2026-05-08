সরিষাবাড়ীতে দুই সন্তানের জননীর আত্মহত্যা 

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে ঋণের কিস্তির চাপ ও পারিবারিক অশান্তির কারণে আমিনা বেগম (৩২) নামে দুই সন্তানের জননী আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
শুক্রবার (৮মে) সরিষাবাড়ী উপজেলার পোগলদিঘা ইউনিয়নের পাখিমারা দক্ষিণপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,পাখিমারা গ্রামের নাসির উদ্দিনর ছেলে শিপন মিয়ার সাথে সিরাজগঞ্জ জেলার এনায়েতপুর উপজেলার হাসমত আলীর মেয়ে আমেনার সাথে
বিয়ে হয়। ২০২১
সালে পরিবারের অভাব মেটাতে সমিতি থেকে টাকা উত্তোলন করে সৌদি আরব যান শিপন মিয়া। বিদেশ যাওয়ার কিছু দিন পরেই
শিপন মিয়া অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িয়ে পড়েন। ফলে নিয়মিত টাকা না পাঠানোয় ঋণের কিস্তি ও সংসারের খরচ নিয়ে চরম মানসিক অশান্তিতে ছিলেন আমিনা বেগম। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই মোবাইলে ঝগড়া হতো, শুক্রবার সকালে পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া মেয়ে সাফিয়া আক্তার মাকে ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার করলে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা এগিয়ে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।
এ বিষয়ে সরিষাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ ইকবাল হোসেন জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে, রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।