সাতক্ষীরায় অনলাইন জুয়া চক্রের এজেন্ট লিপু গ্রেফতার

দেশের অনলাইন জুয়া চক্রের শীর্ষ এজেন্ট লিপুকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। দেশব্যাপী আলোচিত অনলাইন জুয়া চক্রের অন্যতম শীর্ষ এজেন্ট মুর্শিদ আলম লিপুকে সাতক্ষীরায় গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) ও সদর থানা পুলিশের যৌথ দল।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) রাতে সদর উপজেলার খড়িবিলা মোড় এলাকায় বিশেষ অভিযানে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তার সহযোগী মুছাঈদ আলম ওরফে ক্যামেলকেও আটক করা হয়।
অভিযানে অনলাইন জুয়া পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত ১৬টি মোবাইল ফোন, ৩টি ল্যাপটপ এবং বিভিন্ন ডিজিটাল উপকরণ জব্দ করা হয়েছে।
আজ শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে সাতক্ষীরা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে ডিবি ও সদর থানার যৌথ দল খানপুর থেকে বাইপাসগামী খড়িবিলা মোড়ে চেকপোস্ট বসায়। সন্দেহভাজন একটি অটোরিকশা থামিয়ে তল্লাশি চালালে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃত মুর্শিদ আলম লিপু মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের জিনারুল ইসলাম ও রাজিয়া সুলতানা দম্পতির ছেলে। তার সহযোগী মুছাঈদ আলম (৩০) মেহেরপুর সদর উপজেলার খন্দকারপাড়া এলাকার মাসুদুল আলম ও লুবা ইয়াসমিনের ছেলে।
পুলিশ জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করেছে যে, তারা দীর্ঘদিন ধরে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। তাদের পরিচালনায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় ছিল একাধিক জুয়ার প্ল্যাটফর্ম।