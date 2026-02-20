সালথায় আগুনে পুড়লো চারটি বসতঘর: খোলা আকাশের নিচে কৃষক পরিবার

ফরিদপুরের সালথায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে চারটি বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খোলা আকাশের নিচে কৃষক পরিবার।
আজ শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে উপজেলার আটঘর ইউনিয়নের খোয়াড় গ্রামে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, খোয়াড় গ্রামের মজিবুর মাতুব্বরের বাড়িতে একটি রান্নাঘর থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়। মুহুর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসী প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি। পরে খবর পেয়ে সালথা ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে ঘরের সবকিছু পুড়ে সম্পূর্ণ ছাই হয়ে যায়। এতে মজিবুর মাতুব্বরের একটি, বাচ্চু মাতুব্বর একটি, শাহীন মাতুব্বরের একটি ও মোকছেদ ডাক্তারের একটি ঘর পুড়ে যায়। আগুনের তীব্রতায় ঘরে থাকা আসবাবপত্র, কাপড়চোপড়, খাদ্যসামগ্রীসহ সবকিছু পুড়ে যায়।
এ আগুনে চারটি পরিবারের অন্তত ৭/৮ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক মজিবুর মাতুব্বর জানান, আমার সব শেষ হয়ে গেছে। ঘরে যা ছিল সব আগুনে পুড়ে গেছে। এখন পরিবার নিয়ে খোলা আকাশের নিচে আছি। কোথায় থাকব, কী খাব, কিছুই বুঝতে পারছি না। তার এই অসহায় অবস্থায় স্থানীয়রা গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।
সালথা ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) মো. আব্দুল জলিল বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, রান্নাঘরের চুলা থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।