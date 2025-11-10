সিলেট -৪ আসনে স্হানীয় প্রার্থীর দাবীতে লন্ডন প্রবাসীরাও ঐক্যবদ্ধ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট -৪ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির স্থানীয় প্রার্থী চান লন্ডন প্রবাসীরা। গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা থেকে জন্ম নেয়া সন্তানদের প্রার্থী চান বহির্বিশ্বে অবস্থানরত রেমিট্যান্স যোদ্ধারা। বক্তারা বলেন, মহান জাতীয় সংসদে সিলেট -৪ আসনের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা প্রতিনিধিত্ব না করায় দেশের অন্যান্য উপজেলা থেকে এখনো হাজারগুন পিছিয়ে রয়েছে দেশের সীমান্তবর্তী জনপদ গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর উপজেলা।
শিক্ষা, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য সেবার অনুন্নয়ন সহ সীমান্তবর্তী এ জনপদে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকারত্বের অভিশাপে দিনাতিপাত করছেন। প্রাকৃতিক সম্পদের গর্ভধারিণী এ জনপদ পর্যটনের সম্ভাবনাময় অঞ্চল থাকাসত্ত্বেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির অভাবে পর্যটনের বিকাশ হচ্ছেনা। এ জনপদে ভোলাগঞ্জ, জাফলং, উৎমা ছড়া,বিছনাকান্দি, ও শ্রীপুর পাথর কোয়ারি হওয়ায় বরাবরই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শকুনের নজর পড়ে। এবারের নির্বাচনে স্থানীয় প্রার্থী না দিলে ব্যালটের মাধ্যমে গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর উপজেলাবাসী বিদেশি প্রার্থীকে কড়া জবাব দিবে। বক্তারা আরও বলেন বিএনপিকে সিলেট -৪ আসন পেতে হলে স্থানীয় নেতাদের মধ্য থেকে দলের একজন জনপ্রিয় মুখকে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন দিতে হবে , যিনি তৃণমূল পর্যায়ে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনকে শক্তিশালী গড়ে তুলেছেন।
তাঁর নেতৃত্বে সিলেট -৪ আসন বিএনপি নতুন উদ্যম ও ঐক্য ফিরে পেয়েছে। রবিবার (০৯ নভেম্বর) বিকাল ৩ টায় যুক্ত রাজ্যের অক্সফোর্ড শহরে সিলেট -৪ আসনে স্থানীয় প্রার্থী চাই শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রবাসীরা এসব কথা বলেন। গোয়াইনঘাটের কৃতিসন্তান অক্সফোর্ডের কাউন্সিলর আব্দুল মুবিনের সভাপতিত্বে ও যুক্তরাজ্য প্রবাসী তোরাব আলীর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, আফতার মিয়া, ফখরুল ইসলাম, বদরুল ইসলাম, সজ্জাদ মিয়া, মোজ্জাকীর আলী, হাবিবুর রহমান, লিটন মিয়া, বুরহান উদ্দিন, ইমরান আহমদ, আব্দুল খালিক, নাহিদ ইসলাম, লুৎফুর রহমান, সুমন মিয়া প্রমুখ।