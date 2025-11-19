সিলেট -৪ বিএনপির লোকাল প্রার্থীর দাবী তুঙ্গে হাকিম সমর্থকদের বিক্ষোভ অব্যাহত

সিলেট -৪ (গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি থেকে স্থানীয় প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়ার দাবি এখন তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করছে।এর আগে গত ৩ নভেম্বর বিএনপি জাতীয় সংসদের ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে। সিলেট জেলার ছয়টি আসনের মধ্যে সিলেট-৪ ও সিলেট-৫ ছাড়া অন্য চারটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়।
৫ নভেম্বর রাতে সিলেটের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সিলেট -৪ আসনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেন। এতে স্থানীয় প্রার্থীর দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে সিলেটের সীমান্তবর্তী জনপদ গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর উপজেলা।গত ৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে গোয়াইনঘাট উপজেলা সদর, তোয়াকুল স্ট্যান্ড,নওয়াগাওঁ, জৈন্তাপুর উপজেলার ফতেহপুর, হরিপুর ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পাড়ুয়া বাজার সহ ১৫ টি স্থানে হাকিম চৌধুরীর সমর্থকেরা লোকাল প্রার্থীর দাবিতে মিছিলে মিছিলে উত্তাল করে তুলে। ৮ নভেম্বর শনিবার এক সাথে তিন উপজেলার ১৩ টি স্থান সহ সালুটিকর – গোয়াইনঘাট সড়কে কয়েক হাজার হাকিম সমর্থকদের অংশগ্রহনে প্রায় দুই কিলোমিটার লম্বা মশাল মিছিল করে আবদুল হাকিম চৌধুরীকে দলীয় মনোনয়ন দেয়ার দাবি জানান। এছাড়াও প্রতিদিন গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর উপজেলায় বিভিন্ন স্পষ্টে হাকিম চৌধুরীকে দলীয় মনোনয়ন দেয়ার দাবিতে নিয়মিত মিছিল করে যাচ্ছে তৃণমূল। এরই ধারাবাহিকতায় সিলেটের গোয়াইনঘাট – সালুটিকর সড়কে প্রায় ৫ কিলোমিটার লাম্বা বিক্ষোভ মিছিল করেছে হাকিম চৌধুরী সমর্থক ফোরাম।
বুধবার (১৯ নভেম্বর) বেলা আড়াই টায় মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা সিলেট-৪ (গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর) আসনে জেলা বিএনপির উপদেষ্টা আবদুল হাকিম চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান। এতে গোয়াইনঘাট উপজেলার কয়েক হাজার নেতা-কর্মী ছাড়াও পাশের কোম্পানীগঞ্জের নেতা-কর্মীরাও অংশ নেন। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা ‘বহিরাগত’ প্রার্থীর বদলে স্থানীয় প্রার্থী আবদুল হাকিম চৌধুরীকে দলের মনোনয়ন দেওয়ার আহ্বান জানান। মিছিল চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা নানা স্লোগান দেন। মানিনা মানবনা হাকিম ছাড়া বুঝিনা, এই সেই মানিনা হাকিম ছাড়া বুঝিনা।
গোয়াইনঘাট প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এম এ মতিনের সভাপতিত্বে ও সাবেক ছাত্র নেতা ছালিক আহমদ সাদীর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। আবদুল হাকিম চৌধুরী ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দিরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন উপজেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সহসভাপতি। তিনি উপজেলা যুবদলের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ও উপজেলা বিএনপির আহ্বায়কের দায়িত্বও পালন করেছেন। জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আবদুল হাকিম বর্তমানে জেলা বিএনপির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া তিনি গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের দুবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন।