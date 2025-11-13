সিলেট-৪ মাটি ও মানুষের উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই জৈন্তাপুরে হাকিম চৌধুরী

সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা, সাবেক সহ-সভাপতি, গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিলেট-৪ আসনে (গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ) বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুল হাকিম চৌধুরী বলেছেন, বিএনপি হচ্ছে দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের আশা-ভরসার আশ্রয়স্থল। দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিএনপির সংগ্রাম এখনো অব্যাহত রয়েছে। আমি সিলেট-৪ আসনের কোম্পানীগঞ্জ, জৈন্তাপুর ও গোয়াইনঘাটের এই মাটির সন্তান। এই জনপদের মাটি ও মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই। আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসা থাকলে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হবে। ধানের শীষের মনোনয়ন আমাদের পক্ষেই আসবে। সেই পর্যন্ত সবাইকে ধৈর্য্যধারণের অনুরোধ করছি।
তিনি বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় জৈন্তাপুর উপজেলার দরবস্ত ইউনিয়ন বিএনপি অঙ্গ-সংগঠনের উদ্যোগে স্থানীয় সারিঘাট বাজারে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ, গণসংযোগ, প্রচার মিছিল পরবর্তী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। পথসভায় দরবস্ত ইউনিয়ন বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মী ও স্থানীয় জনতাসহ সহস্রাধিক মানুষ অংশ নেন।
দরবস্ত ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কুদরত উল্যাহ ভান্ডারীর সভাপতিত্বে ও জেলা ছাত্রদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মুমিনুর রহমান মুমিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রচার মিছিল ও পথসভায় বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন- সিলেট জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সুজন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মুমিনুর রহমান মুমিন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সদস্য বুরহান উদ্দিন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সদস্য এম ইউ জাহাঙ্গীর, জৈন্তাপুর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের সহ-সভাপতি জয়নাল আবেদিন, ১নং ওয়ার্ড বিএনপির সহ সভাপতি আইয়ুব আলী, বিএনপি নেতা আহমদ মিস্ত্রি, ইউনিয়ন যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তুফায়েল আহমেদ, জৈন্তিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাহিম, বিএনপি নেতা মুজিবুর রহমান, বিএনপি নেতা আহমদ আলী, ১নং নিপাট ইউনিয়ন বিএনপি নেতা আব্দুল কাদির, চারিকাটা ইউনিয়ন যুবদলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক জুবায়ের আহমেদ ও ছাত্রদল নেতা এম আর রাফি প্রমুখ।