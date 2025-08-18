শিক্ষার্থীদের হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দিল ইউসিবি

অর্থনৈতিক ডেস্ক :
দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি (ইউসিবি) এবং স্বনামধন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সন্ধানীর ঢাকা মেডিকেল কলেজ শাখার যৌথ উদ্যোগে কলেজের প্রায় পাঁচশ শিক্ষার্থীর জন্য হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিনেশনের উদ্বোধন করা হয়েছে। ইউসিবি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যখাতে ভূমিকা পালনের জন্য এই ভ্যাক্সিনেশনে সহযোগিতা প্রদান করছে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডা. শামসুল আলম খান মিলন অডিটরিয়ামে এই ভ্যাক্সিনেশন কর্মসূচির শুরুর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. ফারুক আহমেদ এবং নিওনেটাল সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. আব্দুল হানিফ (তাবলু)। ইউসিবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চিফ কমিউনিকেশন অফিসার জীশান কিংশুক হকসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ।
সন্ধানীর পক্ষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সন্ধানী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইউনিটের সভাপতি ইশতিয়াক মোহাম্মদ তাসকিন ও সাধারণ সম্পাদক দিপ্ত নূর কল্লোল। অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেমপল বিশ্ববিদ্যালয়ের কিডনি রোগ বিভাগের অধ্যাপক ডা. জিয়া উদ্দিন আহমেদ।
প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল আলম ইউসিবির এই জনহিতকর উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, “হেপাটাইটিস বি ভ্যাক্সিনেশনের এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমাদের হাজারো স্বাস্থ্যকর্মীকে সুরক্ষা দেবে।’’ তিনি আরও বলেন, “একটি শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউসিবির এই সামাজিক দায়বদ্ধতা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে এবং এটি দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত।”
ইউসিবির চিফ কমিউনিকেশন অফিসার জীশান কিংশুক হক তাঁর বক্তব্যে বলেন, “ভবিষ্যতে মানুষ বাঁচানোর যুদ্ধের সম্মুখ সারির যোদ্ধাদের বর্ম হিসেবে এই ভ্যাক্সিন কাজ করবে। মেডিকেল শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এমন একটি মহৎ উদ্যোগে আমরা পাশে থাকতে পেরে গর্বিত।”