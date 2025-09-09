মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩৩ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
মতলব উত্তরে কালভার্টের সংযোগ সড়ক না থাকায় বাঁশের সাঁকোই ভরসা, ভোগান্তিতে এলাকাবাসী বিডিজিডিকেএস বিভাগীয় সম্পাদকের সাথে তালা উপজেলা শাখার মতবিনিময় রাজাপুরে দুই ভাইয়ের মধ্যে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে হামলায় মা-ছেলে আহত, থানায় অভিযোগ লালমোহনে মেজর অবঃ হাফিজ উদ্দিন এর সহধর্মিণীর সুস্থতায় কামনা দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত লোহাগাড়ায় মাদকাসক্ত ছেলেকে ইউএনও’র হাতে তুলে দিলেন মা কর্মীদের সুরক্ষায় গার্ডিয়ানের সাথে ব্যাংক এশিয়ার পার্টনারশিপ নান্দাইলে সাংবাদিকদের সাথে নবাগত-ওসির মতবিনিময় শ্রীপুরে স্ত্রীকে উত্যক্তের প্রতিবাদে পল্লী চিকিৎসক খুন, মূল আসামিসহ গ্রেপ্তার ৩ রাজাপুরে রোলা নেছারিয়া দাঃ মাদ্রাসার “ম্যানেজিং” কমিটির সভাপতি হলেন নুর হোসেন সাবেক এমপি ফয়সাল বিপ্লবের ৭ দিনের রিমান্ড মুকসুদপুর প্রেসক্লাবের সদস্যদের মাঝে ত্রুেস্ট বিতরণ পাইকগাছায় বরাদ্দকৃত শতকোটি টাকা আত্মসাৎ কারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের দাবীতে মানববন্ধন গোমতী নদীর সেতুতে ভয়াবহ ঝুঁকি ও ভাঙনের আশঙ্কা আনোয়ারায় ওসি মনির হোসেনের সাহসী ভূমিকা প্রশংসিত শান্তি ও সম্প্রীতির নতুন বাংলাদেশে নৈরাজ্য রুখে দিন: তুলি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ রাঙামাটি হতে “এ” গ্রেডিং প্রাপ্ত হলেন কাপ্তাইয়ের নিসর্গ রিভার ভ্যালি এন্ড পড হাউস রাজশাহীতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে অটোভ্যান চালক নিহত টেকনো, আইএফএ ২০২৫-এ তিনটি গ্লোবাল ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড জিতলো কিশোরগঞ্জের র‍্যাবের অভিযানে তিনজন আটক দারাজ বাংলাদেশের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৯.৯ অ্যানিভার্সারি মেগা সেল ‎মবের শিকার প্রদীপ দাশের পরিবার মুড়ি খেয়ে দিন পার করতেছে ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি সেক্টর প্রতিনিধি ও এনএসডিএ’র স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন কাপ্তাইয়ে ঈদ এ মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে আজিমুশশান মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত সাংবাদিক মোজাহিদের নামে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা : গাজীপুরে তীব্র নিন্দা ঘুষ আদায়ের ভিডিও ভাইরাল, এএসআই মাসুদ রানা ক্লোজড গাজীপুরের শ্রীপুরে র‍্যাব সদস্যদের অবরুদ্ধ: থানায় দুটি মামলা, গ্রেপ্তার ১৪ নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে যোগ্য ও অভিজ্ঞ নেতৃত্ব চান ভোটাররা : আলোচনায় বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াসউদ্দিন ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে টেকসই স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলায় ৯ বোতল কীটনাশকসহ দুই জেলে আটক: নৌকা ও জাল জব্দ লোহাগাড়া ল্যাবরেটরী স্কুল পরিদর্শনে ইউএনও.র সন্তুষ্টি প্রকাশ
/ অর্থ-বাণিজ্য

কর্মীদের সুরক্ষায় গার্ডিয়ানের সাথে ব্যাংক এশিয়ার পার্টনারশিপ

ঢাকা প্রতিদিন ডেস্ক
মঙ্গলবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৭:৩৬ অপরাহ্ন

দেশের শীর্ষস্থানীয় করপোরেট গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের সাথে সম্প্রতি এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। এই অংশীদারিত্বের ফলে, ব্যাংক এশিয়ার সকল কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ইন্স্যুরেন্স সুবিধা পাবেন।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি ঢাকায় গার্ডিয়ান এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে গার্ডিয়ান এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (এক্টিং) শেখ রকিবুল করিম, এফসিএ; চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার মো. সজীব হোসেন, এফসিএ; এসভিপি ও হেড অব এইচআর ফারজানা কাদের; এসভিপি ও হেড অব ক্লেইমস জুবায়ের আহমেদ; এসভিপি ও হেড অব গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স গাজী রাফি আহমেদ শামস; এসভিপি ও ডেপুটি হেড অব গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স ইফতেখার আহমেদ; এসএভিপি ও হেড অব সার্ভিস (গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স) জিনাত ফেরদৌসী এবং বিজনেস রিলেশনশিপ ম্যানেজার (গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স) মো. মনজুরুল ইসলাম।
অন্যদিকে, ব্যাংক এশিয়া-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকটির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ অপারেটিং অফিসার মির্জা আজহার আহমেদ; ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (হিউম্যান রিসোর্সেস) রাজিব কুমার দে; সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার (হিউম্যান রিসোর্সেস); অফিসার (হিউম্যান রিসোর্সেস) সৈয়দা আফিয়া খানম; অফিসার (হিউম্যান রিসোর্সেস) সৈয়দা মালিহা হোসেন; এবং জুনিয়র অফিসার (হিউম্যান রিসোর্সেস) সাহমিদ সাজ্জাদ আক্তার।
গার্ডিয়ান এর অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (এক্টিং) শেখ রকিবুল করিম, এফসিএ, বলেন, “জীবনের কঠিন সময়ে ইন্স্যুরেন্স সুবিধা কর্মী ও তার পরিবাররের সদস্যদের সুরক্ষা ও স্বস্তি দেয়। ব্যাংক এশিয়ার কর্মীদের সুস্থতা ও কল্যাণে আমরা এই অংশীদারিত্বে যুক্ত হতে পেরে আনন্দিত।” তিনি আরও বলেন, “সবার জন্য ইন্স্যুরেন্সকে আরও সহজলভ্য করার অঙ্গীকারে আমরা অটল রয়েছি। ব্যাংক এশিয়ার কর্মীরা যেন সময়মত ও নির্ভরযোগ্য ইন্স্যুরেন্স সুবিধা পান, এই অংশীদারিত্ব তা-ই নিশ্চিত করবে।”


এই বিভাগের আরো খবর
দারাজ বাংলাদেশের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৯.৯ অ্যানিভার্সারি মেগা সেল
সোনার দাম ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছালো
প্রকৌশল শিক্ষার মানোন্নয়নে আইইবি’র সেমিনার অনুষ্ঠিত
৪ শতাংশ সুদে ঋণ পাবেন নতুন উদ্যোক্তারা
কমিউনিটি ব্যাংকের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ
১৫ টাকার এএসএসপি প্যাকেজে বাজারে এলো কোক জিরো ও স্প্রাইট জিরো

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin