জিয়ার মাজারে ড্যাবের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধাঞ্জলি

অনলাইন ডেস্ক :
বুধবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৫, ৬:৪০ অপরাহ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক :

ড্যাবের (ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ) নবনির্বাচিত নেতাদের নিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন বুধবার (১৩ আগস্ট) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বিজন কান্তি সরকার, বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. মো. রফিকুল ইসলাম, নির্বাচনে ডা. হারুন-ডা. শাকিল প্যানেলের সকল বিজয়ী সদস্য ড্যাব সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশিদ, মহাসচিব ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল, সিনিয়র সহসভাপতি ডা. আবুল কেনান, কোষাধ্যক্ষ ডা. মো. মেহেদী হাসান, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে ডা. এ কে এম খালেকুজ্জামান দিপ, পরাজিত ডা. আজিজ-ডা. শাকুর প্যানেলের অধ্যাপক একেএম আজিজুল হক, অধ্যাপক ডা. আবদুস শাকুর খান, ড্যাব নেতা ডা. এমএ সেলিম, ডা. সিরাজুল ইসলাম, ডা. মোসাদ্দেক হোসেন বিশ্বাস ডাম্বেল, ডা. এরফানুল হক সিদ্দিকী, ডা. মো. ফখরুজ্জামান ফখরুল, ডা. আতিকুল ইসলাম, ডা. আদনান হাসান মাসুদ, ডা. শেখ ফরহাদ, ডা. জাহেদুল কবির জাহিদ, ডা. গালিব হাসান প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, গত ৯ আগস্ট উৎসবমুখর পরিবেশে ড্যাবের কেন্দ্রীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ডা. হারুন-ডা. শাকিল পূর্ণ প্যানেলের নিরঙ্কুশ বিজয় হয়েছে। নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৩ হাজার ১৩১ জন। নির্বাচনে হারুন-শাকিল প্যানেলের সভাপতি পদে অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশিদ পেয়েছেন ১৩৬৯ ভোট, মহাসচিব পদে ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল পেয়েছেন ১৪৫৮ ভোট, সিনিয়র সহসভাপতি পদে ডা. আবুল কেনান পেয়েছেন ১৩৩০ ভোট, কোষাধ্যক্ষ পদে ডা. মো. মেহেদী হাসান পেয়েছেন ১৩১২ ভোট এবং সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে ডা. এ কে এম খালেকুজ্জামান দিপু পেয়েছেন ১৩১৬ ভোট। এই প্যানেল পূর্ণ জয়ী হয়েছে।

অন্যদিকে নির্বাচনে পরাজিত আজিজ-শাকুর প্যানেলের সভাপতি পদে অধ্যাপক ডা. এ কে এম আজিজুল হক পেয়েছেন ১২০২ ভোট, মহাসচিব পদে ডা. আব্দুস শাকুর খান ১০৭৯ ভোট, সিনিয়র সহসভাপতি পদে ডা. সাইফ উদ্দিন নিসার আহমেদ তুষার পেয়েছেন ১২৩৩, কোষাধ্যক্ষ পদে ডা. তৌহিদ উল ইসলাম পেয়েছেন ১২৫৯ ভোট এবং সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব পদে ডা. আবু মো. আহসান ফিরোজ পেয়েছেন ১২৪৯ ভোট। এই প্যানেলের কেউ জয়ী হননি।

নবনির্বাচিত নতুন ড্যাব সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশিদ ২০১৯ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ড্যাবের নেতৃত্বে ছিলেন। অপরদিকে নবনির্বাচিত নতুন মহাসচিব ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল সর্বশেষ ড্যাব কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে তিনি রাজধানীর জাতীয় বক্ষব্যাধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে ডা. শাকিল ড্যাব কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুগ্ম-মহাসচিব, বিএমএ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক দুই বারের নির্বাচিত সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন।

বুধবার (১৩ আগস্ট) নবনির্বাচিত ড্যাব কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে শেরেবাংলা নগরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ড্যাবের নির্বাচনে ভোটারদের রায়ে বিজয়ী হয়েছেন ডা. হারুন-ডা.শাকিল প্যানেল। যা দেশে চিকিৎসা খাতে স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাই এখন সময় এসেছে দেশে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করার। ডা. জাহিদ আরও বলেন, “প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ফেব্রুয়ারির মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। তবে কিছু মানুষ সরকারের অংশ থেকে বলছে ‘এটা হতে দেবো না, সেটা হতে দেবো না’। যারা দেশে নির্বাচন হতে দেবেন না বলে মন্তব্য করেন, তাদের কথা শুনলে স্বৈরাচারের পদধ্বনি শুনতে পাই। তাই জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধি দেখতে চায়।

ড্যাবের নবনির্বাচিত মহাসচিব ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল বলেন, ড্যাবের নির্বাচন একটি মাইলফলক। নির্বাচন শেষে আমরা শহীদ জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে দোয়া করেছি। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ড্যাব একটি আস্থাশীল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করে যাব।


