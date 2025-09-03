লায়ন মোঃ গনি মিয়া বাবুল
দুনিয়া তো ছলনাময় সুখভোগের জায়গা নয়
ক্ষমতা অহংকার বড়াই বাহাদুরির নিস্তব্ধ প্রলয়,
দুনিয়ার জীবন সম্পদ পদ পদবি চিরস্থায়ী নয়
ভাল আমল পরকালের জীবন হয় শান্তিময়।
চলমান জীবনের অবসান মৃত্যু অবধারিত
মানবকল্যাণে কাজ আত্মা হয় আলোকিত,
হিংসা বিদ্বেষ দূরে ঠেলে মিলে মিশে পথচলা
পরকালের জীবনে নিরন্তর সুখ শান্তি সফলতা।
দুনিয়াতে প্রত্যেকে এসেছে একা একইভাবে
তেমনি চলে যেতে হয় নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ কফিনে,
জীবন ক্ষণস্থায়ী গন্তব্য অসীম অনন্তর আড়ালে
চিরস্থায়ী সুখ শান্তি সমৃদ্ধি দুনিয়াবী আমলে।
দুনিয়াতে প্রত্যেকেই প্রবাসী পথিক পথচারী
তবে কেন এত হিংসা বিদ্বেষ মিথ্যা আহাজারি?
দুনিয়াতে সর্বদা সততার সাথে জীবনযাপন করি
দুজাহানের সুখী সফল সমৃদ্ধ জীবন গড়ি।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর