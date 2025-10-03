ভান্ডারিয়ায় বিএনপি’র উদ্যোগে ডেঙ্গু নিধন কর্মসূচি পালিত

পিরোজপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সদস্য ও ভান্ডারিয়া উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন এর সার্বিক সহযোগিতায় এবং ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। আজ শুক্রবার সকাল ১১টায় ভিটাবাড়িয়া সেনেরহাট বাজার সংলগ্ন একটি ডোবা পরিস্কারের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।
ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোঃ আল আমীন হোসেনের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনির হোসেন আকন, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক
অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন পলাশ,উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি ঈমান আলী ফরাজী, সাধারণ সম্পাদক আল আমীন মুন্সী, ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সহ-সভাপতি আঃ করিম আকন, সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউল হক জিয়া সহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলার ১নং ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়নের সেনেরহাট বাজার সংঘম ও ভিটাবাড়িয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সরকারি পুকুর, হাট বাজার পরিস্কার ও ডেঙ্গু নিধন কর্মসূচি চলমান থাকবে বলে নেত্রীবৃন জানান।