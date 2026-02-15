মানবিকসহযোগিতা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নবনির্বাচিত এমপিকে সংবর্ধনা

নীলফামারী-৪ (সৈয়দপুর-কিশোরগঞ্জ) আসনের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য হাফেজ আব্দুল মুনতাকিমকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।
এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সন্ধ্যায় সৈয়দপুর উপজেলার বোতলাগাড়ী ইউনিয়নের মধ্যবোতলাগাড়ী মঝাপাড়া এলাকার সামাজিক সংগঠন মানবিক সহযোগিতা ফাউন্ডেশন এর নিজস্ব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।
সংগঠনটির সভাপতি মোঃ আমিরুজ্জামান মোনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দপুর উপজেলার জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোজাহারুল ইসলাম, আলফারুক একাডেমীর প্রধান শিক্ষক মোঃ শফিকুল ইসলাম, জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা সৈয়দপুর উপজেলা শাখার সভাপতি মোঃ শাহিদুল সরকার দুলাল, সাধারণ সম্পাদক কে এম শাহজাহান আলী সরকার এবং স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মানবিক সহযোগিতা ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি মোঃ আজাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম রাব্বানী, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আবু কালাম, আইটি সম্পাদক মোঃ মোতালেব হোসেন, বন ও পরিবেশ সম্পাদক মোঃ মতিয়ার রহমানসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।
উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য হাফেজ আব্দুল মুনতাকিম সংগঠনটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করেন।