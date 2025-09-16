মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:৫৮ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধে আইসিডিডিআরবি’কে সহায়তা দিচ্ছে কমিউনিটি ব্যাংক মিরপুর ইংলিশ ভার্সন কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাকে হয়রানীর অভিযোগ বগুড়ার শিবগঞ্জে প্রবাসীর স্ত্রী ও কলেজ পড়ুয়া সন্তানকে খুন নবীনগরে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্লীরা বিলাইছড়িতে আস্থা প্রকল্পের ত্রৈ-মাসিক ইয়ুথ সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত কাপ্তাইয়ে মানবিক সংগঠন“বি পজেটিভ” এর আত্মপ্রকাশ সভাপতি: চৌধুরী মুহাম্মদ রিপন, সম্পাদক: রিপন মারমা ব্র্যান্ড নিউ পোভা সিরিজ নিয়ে আসছে টেকনো নো ওয়েজবোর্ড,নো মিডিয়া – ডিআরইউ সভাপতি বাড়ির পাশেই উদ্ধার যুবকের লাশ পরিবারের দাবি খুন তুরাগে গাছের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় যুবকের মরদেহ উদ্ধার কৃষি ঋণে সুদ ছাড়া অন্য চার্জ না নেওয়ার নির্দেশ মানুষ গড়ার কারিগর শম্ভু সরকারের অবসরে বিদ্যালয়ে আবেগঘন বিদায় সংবর্ধনা কাপ্তাইয়ে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত লালমোহনে আন্তঃজেলা ব্যাটারি চোর চক্রের তিন সদস্য গ্রেপ্তার আব্দুল আউয়াল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত আনোয়ারায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেপ্তার প্রাঃ বিদ্যালয়ে সংগীত শিক্ষক নিয়োগ বাতিল ও ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে নান্দাইলে বিক্ষোভ মিছিল নাসিরনগরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অভিযানে ২০০ বস্তা সরকারি চাল জব্দ ভাণ্ডারিয়া শাহাবুদ্দিন কামিল মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণীর প্রথম ক্লাস উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত পিআর মার্কা নির্বাচন,হাসিনা মার্কা নির্বাচন এই বাংলায় হবে না- সাবেক এমপি হাবিব ভাঙ্গার আন্দোলনে ফ্যাসিবাদের দোসররা ঢুকে আগুন লাগিয়ে লংকা কান্ড ঘটাচ্ছে: শামা ওবায়েদ পানির সংকটে ক্ষুব্ধ লালমোহন পৌরসভা নাগরিকরা রাজাপুরে নতুন মসজিদ নির্মাণের জন্য আর্থিক সহযোগিতার দাবি মুসল্লীদের কমিউনিটি ব্যাংক ও মেডবক্স সল্যুশন লিমিটেডের সমঝোতা চুক্তি গোপালপুরে কৃষি ব্যাংকের আয়োজনে ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ এসবিএসি ব্যাংকের ২০০তম পর্ষদ সভা উদযাপন ডাকসু-জাকসু নির্বাচন : এক ভিন্ন রাজনৈতিক সমীকরণ জ্ঞানচর্চার মহীরুহের বিদায়: পটিয়ার প্রধান শাইখুল হাদিস ও প্রধান মুফতি আল্লামা হাফেজ আহমদুল্লাহ (রহ.) জামালপুরে গরু চুরির প্রস্তুতিকালে ৬ জন আটক, মাইক্রোবাস ভাঙচুর
/ অর্থ-বাণিজ্য

সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধে আইসিডিডিআরবি’কে সহায়তা দিচ্ছে কমিউনিটি ব্যাংক

অনলাইন ডেস্ক :
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৬:২৪ অপরাহ্ন

অর্থনৈতিক ডেস্ক :

সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধে নারী পুলিশ সদস্যদের মধ্যে এইচপিভি টিকা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিডিডিআর,বি -কে সহায়তা দিচ্ছে কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। ‘নারী পুলিশ সদস্যদের মধ্যে সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধে এইচপিভি টিকা প্রদান, সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিবন্ধকতা নিরসন’ শীর্ষক বিশেষ উদ্যোগে এই সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। দেশের নারীদের অন্যতম বড় স্বাস্থ্যঝুঁকি সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারের বিরুদ্ধে এই প্রকল্প নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রকল্পে ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এএফপিবি) মোট ১৮৮ জন নারী সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কিশোরী মেয়েদের জন্য চলমান কর্মসূচির বাইরে প্রাপ্তবয়স্ক কর্মজীবী নারীদের টিকা প্রদানের মধ্য দিয়ে এ উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ শূন্যতা পূরণ করবে।

আইসিডিডিআরবি’র সহকারী বিজ্ঞানী ডা. রিজওয়ানা খানের নের্তৃত্বে সাত ধাপে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। এতে নৈতিক অনুমোদন, প্রাথমিক জরিপ, সচেতনতা কর্মসূচি, টিকা প্রদান, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পাশাপাশি নারীদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ও সামগ্রিক সুস্থতা সম্পর্কেও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

এ উপলক্ষে আইসিডিডিআরবি’তে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কমিউনিটি ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রতীকী চেক হস্তান্তর করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ ও কমিউনিটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান বাহারুল আলম বিপিএম, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) কিমিয়া সাআদত এবং আইসিডিডিআর,বি -এর নির্বাহী পরিচালক ডা. তাহমিদ আহমেদসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক ও কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি’র চেয়ারম্যান বাহারুল আলম, বিপিএম বলেন, “আমাদের নারী পুলিশ সদস্যরা দেশের জন্য নিরলস কাজ করছেন। তাঁদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা আমাদের অগ্রাধিকার। আইসিডিডিআর,বি -এর সঙ্গে এই উদ্যোগ সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার প্রতিরোধে একটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে এবং কর্মক্ষেত্রভিত্তিক টিকা কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।”

কমিউনিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) কিমিয়া সাআদত বলেন, “এই গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য উদ্যোগে আইসিডিডিআর,বি -এর পাশে থাকতে পেরে আমরা গর্বিত। এটি কেবল শুরু; সামনের দিনে আমরা আরও অর্থবহ উদ্যোগে সহযোগিতা করে সমাজে দীর্ঘস্থায়ী ইতিবাচক প্রভাব রাখতে চাই।”

ডা. তাহমিদ আহমেদ ব্যাংকটির অবদানের প্রশংসা করে বলেন, “কর্মক্ষেত্রভিত্তিক টিকা কার্যক্রম নিয়ে গবেষণা জাতীয় নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। এতে করে বাংলাদেশে আরও অনেক নারী সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার থেকে সুরক্ষা পাবেন।”


এই বিভাগের আরো খবর
কৃষি ঋণে সুদ ছাড়া অন্য চার্জ না নেওয়ার নির্দেশ
কমিউনিটি ব্যাংক ও মেডবক্স সল্যুশন লিমিটেডের সমঝোতা চুক্তি
গোপালপুরে কৃষি ব্যাংকের আয়োজনে ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫
এসবিএসি ব্যাংকের ২০০তম পর্ষদ সভা উদযাপন
সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং মিল্ভিক বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি সই
এনডিসি ২.০ তে অর্থায়ন মাত্র ১.২৫%, এনডিসি ৩.০ বাস্তবায়ন নির্ভর করছে উন্নত দেশগুলোর অনুদানের ওপর

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin