সিপিআরডি-টিসিডাব্লিউ রিপোর্টিং ফেলোশিপ পেলেন আট বাংলাদেশি সাংবাদিক

পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (সিপিআরডি) এবং দ্য ক্লাইমেট ওয়াচ (টিসিডাব্লিউ) এর পরিবেশ বিষয়ক সাংবাদিকতা ফেলোশিপ পেলেন আট বাংলাদেশি সাংবাদিক। সিপিআরডি-টিসিডাব্লিউ ফেলোশিপ-২০২৫ এর মূল লক্ষ্য গভীর অনুসন্ধানমূলক ও প্রমাণভিত্তিক রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু সাংবাদিকতাকে আরও শক্তিশালী করা। যা আগামী নভেম্বর মাসে ব্রাজিলের বেলেম শহরে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন এর প্রাক্কালে প্রকাশিত হবে।
চলতি বছরও আবেদনের জন্য উন্মুক্ত আহ্বান করা হয়। এতে ২০২৪ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ সাংবাদিক আবেদন করেছেন। যা বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক প্রতিবেদনে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ও অঙ্গীকারের প্রতিফলন বলে মনে করছে ফেলোশিপ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ।
কঠোর ও প্রতিযোগিতামূলক বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আটজন সাংবাদিককে নির্বাচিত করা হয়েছে। তাদের প্রতিবেদনে জলবায়ু অর্থায়ন, ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ, ন্যায্য রূপান্তর, জীববৈচিত্র্য, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, এবং কমিউনিটি রেজিলিয়েন্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হবে।
নির্বাচিত ফেলোরা হলেন— সাজিবুর রহমান (দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস
),মেহেদী আল আমিন (প্রতিদিনের বাংলাদেশ), রুকাইয়া ইসলাম (আলাপ), রায়হান আহমেদ (জাগোনিউজ২৪.কম), মো. আসাদুজ্জামান (দ্য ডেইলি স্টার), মিজানুর রহমান ইউসুফ (দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড), শেখ তানজির আহমেদ (বাংলানিউজ২৪.কম) এবং নওশাদ আলী হোসেন (ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক)। তারা অভিজ্ঞ পরামর্শক ও সম্পাদকীয় দিকনির্দেশনার মাধ্যমে বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় প্রতিবেদন তৈরি করবেন, যা বাংলাদেশের জলবায়ু বাস্তবতাকে বৈশ্বিক আলোচনার সঙ্গে যুক্ত করবে।
এর আগে ২০২৪ সালে সিপিআরডি এবং দ্য ক্লাইমেট ওয়াচ যৌথভাবে এই ফেলোশিপের সূচনা করেছিল। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের বৈশ্বিক জলবায়ু আলোচনা কাভার করতে এবং জটিল নীতিনির্ভর আলোচনাকে সহজবোধ্য, প্রভাবশালী গল্পে রূপান্তর করতে সহায়তা দেওয়া হয়। যা গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বরকে আরও জোরালো করবে। বাংলাদেশের জলবায়ু চ্যালেঞ্জ, উদ্ভাবন ও নেতৃত্বকে বৈশ্বিক আলোচনায় যথাযথভাবে উপস্থাপন করবে।