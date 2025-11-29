অপরাধী শনাক্তে সিসি ক্যামেরার আওতায় শাহজাদপুর শহর, উদ্বোধন করেন পৌর প্রশাসক

নিরাপত্তার পাশাপাশি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধী শনাক্তে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে শাহজাদপুর শহর। পৌরসভার উদ্যোগে সিসি ক্যামেরা স্থাপনে সহযোগিতা করেছে পৌরসভা এবং শাহজাদপুর থানা পুলিশ।
করতোয়া নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা শহর শাহজাদপুর। শহরের অলিগলিতে চুরি, ছিনতাই, চাঁদাবাজির ঘটনা প্রায়ই ঘটত। বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হতো সাধারণ মানুষ। এসব অপরাধ কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে পৌরসভার উদ্যোগে শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, বাণিজ্যিক এলাকা, ব্যাংক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ আবাসিক এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা।
পৌরসভা কার্যালয়ে মনিটরিং সেলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে ক্যামেরাগুলো। শহরবাসী ও ব্যবসায়ীরা বলছেন, অপরাধ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থায়ও ভূমিকা রাখছে সিসিটিভি ক্যামেরা।
শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকতা আসলাম আলী জানান, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে। আর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুজ্জামান জানান, শহরবাসীর নিরাপত্তা বিধানে এই উদ্যোগ অনেকটাই কাজে আসবে। সেই সঙ্গে যেকোনো চুরি বা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটলে খুব সহজেই তা উদ্ঘাটন করা যাবে।
ওসি আসলাম আলী বলেন, অপরাধ কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মানুষের নিরাপত্তার লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শাহজাদপুর শহরের ৭টি পয়েন্টে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।