কর্মজীবী নারীদের মর্যাদা রক্ষায় সিরাজগঞ্জে মহিলা দলের প্রতিবাদ মিছিল

কর্মজীবী নারীদের নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের অসম্মানজনক বক্তব্য ও কটুক্তির প্রতিবাদে আজ শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারী) বিকালে সিরাজগঞ্জে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার হাজার হাজার নারীরা জেলা মহিলাদলের ব্যানারে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করেছে।
এতে নেতৃত্ব দেন সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদ। দুপুরের পর থেকেই সিরাজগঞ্জ পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড,গ্রাম,পাড়া- মহল্লা এবং সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে নারীদের খন্ড খন্ড মিছিল এসে সিরাজগঞ্জ সরকারি ইসলামি কলেজ মাঠে এসে সমবেত হয়। বিকেলে চারটার সময় জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সাবিনা ইয়াসমিন হাসির সভাপতিত্বে নারীরদের প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদ।
এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইদুর রহমান বাচ্চু। প্রতিবাদ সমাবেশ পরিচালনা করেন জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদিকা সাবেক পৌর কাউন্সিলর এলেনা বেগম। পরে সেখান থেকে নারীদের বিশাল প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলে নেতৃত্ব জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদ।
হাজারো নারীরা হাতে ধানের শীষে ভোট চাই সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়ে ধানের শীষে ভোট চাই শ্লোগানে দিতে থাকলে নারীদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলটি একপর্যায়ে সিরাজগঞ্জ-২ আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর ধানের শীষের প্রতীকের পক্ষে নারী ভোটারদের শোডাউনে পরিণত হয়। মিছিলটি শহরের ইলিয়ট ব্রিজ হয়ে এসএস রোড দিয়ে যখন বাজার স্টেশন রোডের পানির ফোয়ারার নিকট যেয়ে শেষ হয় তখনও মিছিলের শেষ অংশটি সরকারি ইসলামিয়া কলেজ মাঠেই ছিলো। পুরো মিছিলটি শহর অতিক্রম করতে ৪০ মিনিট সময় লাগে। সিরাজগঞ্জ শহরে এর আগে কোনদিন নারীদের এতো বড় সমাবেশ ও মিছিল হতে দেখা যায়নি।