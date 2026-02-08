জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার বহু বছরের আন্দোলনের পর এখন সময় এসেছে ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশ পুনর্গঠন করা: ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু

সিরাজগঞ্জ-২ (সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার আংশিক ও কামারখন্দ উপজেলা) আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার বহু বছরের আন্দোলনের পর এখন সময় এসেছে ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশ পুনর্গঠন করা।
বিএনপির লক্ষ্য হচ্ছে কোটি তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। শিশু-কিশোরদের শিক্ষার ব্যবস্থা,সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের নুন্যতম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা,দেশের সকল মানুষ বিশেষ করে মা-বোনেরা যাতে নির্বিঘ্নে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারে,সবাই যেন নিরাপদে ব্যবসা-বানিজ্য করতে পারে সেই পরিবেশ আমাদেরকেই তৈরী করতে হবে। রবিবার ( ৮ ফেব্রুয়ারী) সারাদিন ও সন্ধ্যার পর সিরাজগঞ্জ ও কামারখন্দ উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় গণসংযোগ ও নারীদের উঠান বৈঠকে বক্তব্য দিতে তিনি এইসব কথা বলেন।
ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এলাকার উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে বলেন,এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা গড়ে তুলতে চাই,বেকার ছেলে-মেয়েদের ট্রেনিংয়ের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করতে চাই, যেখানে এলাকার ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন কারিগর বিষয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করে তারা দক্ষ শ্রমিকে পরিণত হবে। এতে করে তারা নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে এবং বিদেশে যেয়েও চাকুরির সুযোগ পাবে।
তিনি আরও বলেন,একটি দল রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। তারা গ্রামের সহজ-সরল মা-বোনদের কাছে ভোটের নামে জান্নাত বিক্রির চেষ্টা করছে। যারা সত্যিকার অর্থে ধর্ম ভালোবাসে এবং ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলে, তারা কখনোই ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে না। দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সমাজকে যারা অসম্মান করে এবং কুরুচিপূর্ণ ভাষায় গালি দেয়, তারা আর যাই হোক দেশদরদী বা জনদরদী হতে পারে না।
তিনি বলেন, এবার সময় এসেছে—আগামী ১২ তারিখ ধানের শীষ প্রতীকে আগের চেয়ে বেশি ভোট দিয়ে বিজয়ী করে সকল অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের জবাব দেওয়ার।
এ সময় জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা তার সাথে ছিলেন।