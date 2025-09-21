জনপ্রশাসন সচিব কে পরিকল্পনা কমিশনে বদলী

সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমানকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে নতুন পদায়ন করা হয়েছে।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, সবকিছু ঠিক থাকলে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও প্রশিক্ষণ (সিপিটি) অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. আবু শাহীন মো.আসাদুজ্জামানকে এ পদে স্থলাভিষিক্ত করা হতে পারে।
গত বছরের ২৮ আগস্ট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসাবে ড. মো. মোখলেস উর রহমানকে দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।
তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) প্রশাসন ক্যাডারের ১৯৮২ ব্যাচের (রেগুলার) একজন কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত সচিব হিসাবে সরকারি চাকরি থেকে অবসরে গেছেন। সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৪৯ ধারা অনুযায়ী তাকে এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।
মোখলেসুর রহমান এর আগে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব এবং সরকারি কর্মকমিশনের সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
মোখলেস উর রহমানের আগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ছিলেন মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী।
গত বছরের ২৮ আগস্ট সকালে তাকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করার মাধ্যমে সচিবের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।