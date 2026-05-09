ঝালকাঠিতে ভোক্তা অধিকারের বাজার মনিটরিং, মূল্য তালিকা সংরক্ষণের নির্দেশ

ঝালকাঠিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অভিযান ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে সাফিয়া সুলতানা নেতৃত্বাধীন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
আজ শনিবার (৯ মে) সকালে ঝালকাঠি বড় বাজারের কাঁচা সবজি ও মাছ বাজারে এ মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় বাজারের বিভিন্ন দোকানে পণ্যের দরদাম যাচাই-বাছাই করা হয় এবং ব্যবসায়ীদের বাজার আইন অনুযায়ী মূল্য তালিকা সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।
অভিযান চলাকালে সহকারী পরিচালক সাফিয়া সুলতানা বলেন, “নিয়মিত বাজার মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আজকের এ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
এর মাধ্যমে ক্রেতাদের সবজি ও মাছ বাজারে ভোগান্তি কমানো এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।” তিনি আরও বলেন, “ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের স্বার্থে এ ধরনের বাজার মনিটরিং কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।”