ঠাকুরগাঁওয়ে পে স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ

বৈষম্যহীন ৯ম পে স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে ঠাকুরগাঁওয়ে সরকারি কর্মচারীরা বিক্ষোভ মিছিল ও তিন দিনের কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করেছে।
আজ সোমবার সকালে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ জেলা শাখার উদ্যোগে সংগঠনের কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রতীকী অবস্থান কর্মসূচি পালন করে।
এ সময় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্যকালে তাদের বেতন ১:৪ অনুপাতে ১২ গ্রেডভিত্তিক নতুন পে স্কেল নির্ধারণ করে সর্বনিম্ন বেতন ৩৫ হাজার টাকা করার এবং একই সঙ্গে দ্রুত সময়ের মধ্যে পে স্কেলের গেজেট প্রকাশ ও ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে তা কার্যকর করার দাবি জানান তারা।
এছাড়াও জ্বালানি উপদেষ্টার বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবিও জানান কর্মচারীরা। বক্তারা “দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের দাবি বাস্তবায়ন না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে ঘোষণা দেন। নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দাবি আদায় না হলে রেলপথ ও সড়কপথ অবরোধসহ কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হবে। একই সঙ্গে দাবি উপেক্ষা করলে আত্মহত্যার পথ বেছে নিবে এমন চরম পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও উল্লেখ করেন তারা।