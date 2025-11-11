মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:০০ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
মুকসুদপুরে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক কামরুজ্জামানের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান প্রত্যাশা কিন্ডারগার্টেনের সাবেক সভাপতি নাছির উদ্দিনের মৃত্যুতে স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম প্রায় জাতীয় ফুল শাপলা তারেক রহমানের ৩১দফা নিয়ে ধানের শীষ প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব আব্দুর রউফ’র গণসংযোগ ফ্ল্যাটে মানবপাচার ও পতিতাবৃত্তির ঘাঁটি পুলিশের অভিযানে আটক-৬ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিএনপির বিকল্প নেই বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইয়াসের খান চৌধুরী সোনাতলায় বগুড়া-১ আসনের জামায়াতের প্রার্থী অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দিনের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় শ্রীপুরে মসজিদে যাওয়ার পথে জামায়াত নেতা কুপিয়ে আহত, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি কুড়িগ্রাম-২ আসনের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ মেজর (অবঃ) মুহাম্মদ আব্দুস সালামের নাগরিক ঐক্যে যোগদান নগরকান্দায় উপজেলা প্রশাসন কাবাডি প্রতিযোগিতায় ডাঙ্গী ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন   আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সব মামলা তুলে নিবো : মির্জা ফখরুল ইসলাম যারা বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সংস্কার বাধাগ্রস্থ করেছে তাদের সঙ্গে জোট নয় হাসনাত আব্দুল্লাহ রাউজানে মালেক সিদ্দিকী মোহাম্মদপুর মুহিউল উলুম দাখিল মাদ্রাসার সভাপতি নির্বাচিত রাজাপুরে ব্যারিস্টার মঈন ফিরোজির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ১৪ নভেম্বর আইএলও কনভেনশন অনুস্বাক্ষর বাস্তবায়নে করণীয় নির্ধারণে মতবিনিময় সভা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বেগম জিয়ার অংশগ্রহণ শ্রীপুরে নিখোঁজের চার দিন পর শিশুর মরদেহ উদ্ধার স্টারলিংক এখন আরও সহজলভ্য: স্টার টেক দিচ্ছে ০% ইএমআই ও সাশ্রয়ী দাম দল যাকে মনোনয়ন দেবে আমরা তার নির্বাচন করবো, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা রাজাপুরে ব্যারিস্টার মঈন ফিরোজির উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ১৪ নভেম্বর, সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রী-সন্তানের জানাযায় ছাত্রলীগ নেতা ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিতে সিলেট-৪ আসনের জাতীয়তাবাদী পরিবার ঐক্যবদ্ধ হাকিম চৌধুরী নান্দাইলে ধানের শীষে ভোট চেয়ে ছাত্রদলের নির্বাচনী মিছিল ও সমাবেশ একনেক ৭ হাজার ১৫০ কোটি টাকার ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন পুরান ঢাকায় প্রতিপক্ষের গুলিতে শীর্ষ সন্ত্রাসী নিহত মুকসুদপুরে চলমান জাতীয় টাইফয়েড টিকা ক্যাম্পেইন উপলক্ষে কো-অর্ডিনেশন সভা কিশোরগঞ্জে অনলাইন জুয়ারী আটক নান্দাইল উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামের সামাজিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত  গোয়াইনঘাট উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের আনন্দ মিছিল সিলেট -৪ আসনে স্হানীয় প্রার্থীর দাবীতে লন্ডন প্রবাসীরাও ঐক্যবদ্ধ
/ ফরিদপুর

নগরকান্দায় উপজেলা প্রশাসন কাবাডি প্রতিযোগিতায় ডাঙ্গী ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন  

শওকত শরীফ,ফরিদপুর
মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৫, ৭:২৭ অপরাহ্ন

তারুন্যোর উৎসব ২০২৫ উপলক্ষ্যে ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত ১০ দলীয় কাবাডি প্রতিযোগিতায় ডাঙ্গী ইউনিয়ন টিম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকালে  নগরকান্দা উপজেলা সদরের সরকারি এম এন একাডেমি মাঠে ফাইনাল থেলায় প্রতিদন্ধীতা করে ডাঙ্গী ইউনিয়ন টিম এবং তালমা ইউনিয়ন টিম।  প্রধান অতিথি হিসেবে ফাইনাল খেলা উপভোগ করেন এবং খেলা শেষে ট্রফি বিতরন করেন নগরকান্দা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দবির উদ্দিন।

এ  সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ভুমি মাসুম বিল্লাহ, উপজেলা প্রানীসস্পদ কর্মকর্তা ডাঃ সাইফুল ইসলাম, নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক সাইফুর রহমান মুকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত আলী শরীফ, নগরকান্দা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আসাদুজ্জামান আসাদ, নগরকান্দা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা সোহরাব হোসেন, নগরকান্দা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক শামসুল হুদা হুদু, যুবদল নেতা তৈয়াবুর রহমান মাসুদ, নগরকান্দা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক লিয়াকত হোসেন, সিনিয়র সহ সভাপতি বেলায়েত হোসেন লিটন, শহীদনগর ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রাজু মোল্লা প্রমুখ। ফাইনাল  খেলায় ডাঙ্গী  ইউনিয়ন টিম ৩৫- ৩৪ পয়েন্টে তালমা ইউনিয়ন টিম কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

 

আরএস


এই বিভাগের আরো খবর
নগরকান্দায় কাবাডি প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন  
প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলাধুলাকে প্রাধান্য দিতে হবে: শামা ওবায়েদ
সালথায় অগ্নিকান্ডে বসতঘর পুড়ে কৃষকের ৬ লাখ টাকার ক্ষতি
বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে: শামা ওবায়েদ
নগরকান্দায় ইসলাহী ইজতেমা সম্পন্ন
সালথার দুর্ধর্ষ চোর ইমদাদকে আটক করেছে পুলিশ

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin