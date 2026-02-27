নিজ এলাকায় ফিরে সাড়ে ১০ কোটি টাকা ব্যায়ে সেতু ও ডাকবাংলোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার পর প্রথমবার নিজ নির্বাচনী এলাকায় ফিরে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উদ্বোধন করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় পৃথক দুটি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি।
এদিন করতোয়া নদীর ওপর শীলাদেবী ঘাটে হাতিবাঁধা–অনন্তবালা সড়কে প্রায় ৭ কোটি ৫৬ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য ৫৯০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার (ঝুলন্ত) সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সেতুটি নির্মিত হলে নদীতীরবর্তী মানুষের দীর্ঘদিনের যাতায়াত দুর্ভোগ লাঘব হবে এবং বর্ষা মৌসুমে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা অনেকাংশে কমে আসবে।
একই দিনে উপজেলা সদরেও ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ডাকবাংলো নির্মাণকাজের শুভসূচনা করেন প্রতিমন্ত্রী। উপজেলা শিশু পার্ক চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার সারাদেশের মতো শিবগঞ্জের সার্বিক উন্নয়নেও অঙ্গীকারবদ্ধ। আধুনিক ডাকবাংলো নির্মিত হলে সরকারি কর্মকর্তা, অতিথি ও বিভিন্ন পর্যায়ের আগতদের জন্য উন্নত আবাসন সুবিধা নিশ্চিত হবে, যা প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে।
জানা যায়, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শিবগঞ্জ উপজেলা সদরে কোনো সরকারি ডাকবাংলো ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি মানসম্মত ডাকবাংলো নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। নতুন এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেই প্রত্যাশা পূরণ হতে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।
ডাকবাংলোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে স্থানীয় একটি গ্রামার স্কুলের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা প্রতিমন্ত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান করে।
স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনের কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এলাকাবাসীর আশা, সেতু ও ডাকবাংলো নির্মাণ সম্পন্ন হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি সঞ্চার হবে।