পিআরে নয় ভোট হবে ব্যালটে বেলকুচি বড়ধুল ইউনিয়ন বিএনপির জনসভায়: আমিরুল ইসলাম খাঁন আলিম

আসন্ন ত্রয়োদশ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সাধারণ জনগণের ভোটাধিকার ফিরে এনে পিআরে নয়, ব্যালটের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করে দেশে উন্নয়ন সহায়তা সুশাসনের লক্ষ্যে অপরিচিত ব্যাক্তি নয় পরিচিত ব্যাক্তিই হবে সংসদ সদস্য দুর্গম চরাঞ্চল সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলা বড়ধুল ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় বিএনপির রাজশাহী বিভাগের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক আমিরুল ইসলাম খাঁন আলিম এসব কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, আগামী ২৬ সালে ফেব্রুয়ারীর প্রথমার্ধেই নির্বাচন হতে চলেছে, সিরাজগঞ্জ ৫ আসনে আমি যদি ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে আপনাদের মাঝে আসি আর আপনারা যদি আমাকে বিপুল পরিমাণ ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেন তাহলে আমি এই বড়ধুল ইউনিয়নে নদী ভাঙ্গন ঠেকাতে সর্ব প্রথম একটি বাদ করে দিবো, এমনকি এই এলাকার মানুষের এক মাত্র পারাপারের ব্যবস্থা নৌকার পরিবর্তে ব্রুিজ করে দিবো ইনশাআল্লাহ।
২৮শে সেপ্টেম্বর রবিবার বিকেলে আলহাজ্ব মজিরুল হক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে
উক্ত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন বেলকুচি উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ও সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সদস্য মাহমুদুল হাসান শান্ত,
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বেলকুচি উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি হাজী জামাল উদ্দিন ভূইয়া, বেলকুচি উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাজী আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল, বেলকুচি উপজেলা বিএনপির সাবেক আহবায়ক মোঃ নূরুল ইসলাম গোলাম, পৌর বিএনপির সাবেক আহবায়ক হাজী আলতাফ হোসেন প্রামানিক, বেলকুচি উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল মান্নান সরকার।
অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বেলকুচি উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মোঃ বনি আমিন।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বড়ধুল ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব আবু তাহের লাবলু ও ছাত্র নেতা আমিরুল ইসলাম।