বেলকুচিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালিত

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে (১২ আগস্ট মঙ্গলবার) সকালে উপজেলা প্রশাসন ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে, যুব র্যালি, শপথ বাক্য পাঠ,সনদ পত্র ও যুব ঋন চেক বিতরণ হয়। ২৪-২৫ অর্থ বছরে ৩০ জন প্রশীক্ষানার্থী কে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্যে ২২ জনে কে ২০,২০,০০০/- টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে।
র্যালি, শপথ বাক্য পাঠ,সনদ পত্র ও যুব ঋনে চেক বিতরণ আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেলকুচি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আফরিন জাহান। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার নাজমুল হক।
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, সাব্বিরুল ইসলাম। উপজেলা মৎস্য অফিসার আল মাসুদ।সমাজ সেবা অফিসার দেবাশীষ কুমার ঘোষ। উপজেলা সমবায় অফিসার রানা ইসলাম। বেলকুচি প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম।
বাংলাদেশ রিপোর্টার্স ক্লাব ট্রাস্ট এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম,বাংলাদেশ প্রেসক্লাব বেলকুচি উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান জুয়েল সহ উপজেলা সকল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ।