জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচার হাসিনার পতনের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে বিএনপি-র বিজয় র্যালি গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে( ৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার) বিকালে বেলকুচি উপজেলা ও পৌর বিএনপি-র আয়োজনে গণসমাবেশ ও বিজয় র্যালিতে বেলকুচি উপজেলা ও পৌরসভার বিভিন্ন স্থান থেকে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা স্থানীয় আলহাজ্ব সিদ্দিক উচ্চবিদ্যালয় মাঠ চত্বরে একত্রিত হয়ে।বিজয় র্যালিটি বেলকুচি সরকারি কলেজ মাঠ চত্বরে সমাপ্ত করেন।
গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় বিএনপি-র রাজশাহী বিভাগের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপি-র সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক আমিরুল ইসলাম খাঁন আলিম।
গণসমাবেশ ও বিজয় র্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি-র যুগ্ম মহাসচিব এ্যাডভোকেট আব্দুল সালাম আজাদ, এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁতী-দলের যুগ্ম আহবায়ক ও সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপি-র উপদেষ্টা গোলাম মওলা খাঁন বাবলু।
বেলকুচি উপজেলা শাখার বিএনপি`র সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাজী আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল।
জেলা বিএনপি-র উপদেষ্টা অধ্যক্ষ আব্দুল মান্নান সরকার।জেলা বিএনপির সদস্য গোলাম আজম
জেলা বিএনপির সহ তাঁতী বিষয়ক সম্পাদক হাজী আকছেদ আলী।
বেলকুচি উপজেলা বিএনপি-র সাবেক আহবায়ক নূরুল ইসলাম গোলাম।বেলকুচি উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব বনি আমিন।বেলকুচি উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য রেজাউল করিম।বেলকুচি উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি কেরামত আলী তালুকদার। বেলকুচি পৌর বিএনপি-র আহ্বায়ক হাজী আলতাব হোসেন প্রামাণিক।বেলকুচি পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক শফিকুল ইসলাম শফি।বেলকুচি পৌর বিএনপির সাবেক যুবদলের সভাপতি হেলাল উদ্দিন প্রামানিক।
সহ বেলকুচি উপজেলা মহিল দল, যুবদল, ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, শ্রমিক দল, বেলকুচি উপজেলা ও পৌর বিএনপি`র সকল অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।