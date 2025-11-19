বেলকুচিতে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির ষান্মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত

সবাই পাবে ন্যায়বিচার সেবা দিচ্ছে সরকার” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির ষান্মাসিক মিটিং ও উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটির ষান্মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বুধবার দুপুরে বেলকুচি উপজেলা সম্মেলন কক্ষে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা মুলক আলোচনা করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির ষান্মাসিক মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেন বেলকুচি উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ইশরাত জাহান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন এনডিপি সিআরইএ প্রকল্প সমন্ময়কারী মোছাঃ আকতারী বেগম।
নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন বেলকুচি উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোছাঃ আছফিয়া ইয়াসমিন, বেলকুচি উপজেলা সমাজসেবা অফিসার দেবাশীষ কুমার ঘোষ, বেলকুচি উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মোঃ নাজমুল হাসান, বেলকুচি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাহিদা ইসলাম,বেলকুচি থানার এস আই মোঃ সালাহ উদ্দিন, বেলকুচি উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ জহুরুল ইসলাম, বেলকুচি রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি মোঃ রেজাউল করিম, বড়ধুল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আছির উদ্দিন মোল্লা সহ এনডিপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।