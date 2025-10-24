বেলকুচি পৌর মহিলা দলের উদ্যোগে উঠান বৈঠক ও নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

সিরাজগঞ্জ-৫ আসনে কেন্দ্রীয় বিএনপির রাজশাহী বিভাগের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক আমিরুল ইসলাম খাঁন আলিম এর দিকনির্দেশনায় কেন্দ্রীয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেলকুচি পৌর মহিলা দলের উদ্যোগে উঠান বৈঠক ও নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বেলকুচি উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাজী আব্দুর রাজ্জাক মন্ডল।
নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বেলকুচি পৌর মহিলা দলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক রুখসানা জাহান ইতি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বেলকুচি উপজেলা ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি মোঃ আতিকুল আমিন রিজন। শুক্রবার বিকেলে ২৪শে অক্টোবর সুবর্ণসাড়া গ্রামে বিএনপির সাবেক আহবায়ক মরহুম আব্দুস সামাদ সরকারের বাসভবনে উঠান বৈঠক ও নির্বাচনী মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ মিঞা শামীম, পৌর বিএনপির সাবেক সদস্য মোঃ জাহিদুল হক মুক্তার, পৌর বিএনপির সাবেক সদস্য মামুন হোসেন বরাদ, বেলকুচি উপজেলা মহিলা দলের আহবায়ক মোছাঃ ফ্লোরা ইকবাল, বেলকুচি পৌর মহিলা দলের আহবায়ক শারমিন ইয়াসমিন নাসরিন, পৌর সেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক ওমর ফারুক পলাশ, পৌর বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আবু আহমেদ, বেলকুচি উপজেলা জিয়া সাংস্কৃতিক সংগঠন জিসাস এর আহবায়ক মোঃ রেজাউল করিম, পৌর যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেরাজুল ইসলাম সিরাজ, পৌর ছাত্র দলের সদস্য সচিব রাশেদুজ্জামান রাব্বি সহ উপজেলা ও পৌর বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।