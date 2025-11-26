বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:৫৫ পূর্বাহ্ন
মুরাদনগরে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠি

এম ফয়জুল ইসলাম ফয়সাল, মুরাদনগর
বুধবার, ২৬ নভেম্বর, ২০২৫, ৯:২৪ অপরাহ্ন

“দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কুমিল্লার মুরাদনগরে উৎসবমুখর পরিবেশে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ খাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দেশীয় জাত সংরক্ষণ এবং খামারিদের উদ্ভাবনকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে দিনব্যাপী এ আয়োজনের আয়োজন করে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর।

দিনটি উপলক্ষে আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের হয়। র‌্যালিতে অংশ নেন প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, খামারি, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় জনসাধারণ। র‌্যালিটি প্রদর্শনী মাঠে গিয়ে শেষ হয়।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আবদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাকিব হাসান খান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা পাভেল খান পাপ্পু এবং মুরাদনগর থানার অফিসার ইনচার্জ জাহিদুর রহমান। অতিথিরা বলেন, দেশীয় জাত সংরক্ষণ ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে গবেষণা, আধুনিক প্রযুক্তি ও সঠিক খামার ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা অব্যাহত রেখেছে।

এবারের প্রদর্শনীতে ৩০টি স্টল অংশ নেয়। গাভী, ষাঁড়, বাছুর, গাড়ল, ব্ল্যাক বেঙ্গল ও যমুনাপাড়ি ছাগল, তোতাপুড়ি ছাগল, দেশীয় হাঁস-মুরগি, সৌখিন পাখি, গবাদিপশুর মানোন্নয়ন প্রযুক্তি, পোলট্রি ও লাইভস্টক ফিড, ভেটেরিনারি ওষুধ এবং স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত বিভিন্ন সরঞ্জাম প্রদর্শনীকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত খামারি, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে পুরো প্রদর্শনী এলাকা জনসমাগমে মুখর হয়ে ওঠে।

প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী স্টলগুলোর গুণমান, প্রদর্শনশৈলী ও প্রাণীর স্বাস্থ্যমান বিবেচনায় পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ছয়টি পুরস্কার প্রদান করা হয় , আর বাকি সবার জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যাবস্থা করা হয়েছে ৷ আয়োজকরা জানান, এমন আয়োজন খামারিদের উৎসাহিত করে, প্রযুক্তিনির্ভর খামার ব্যবস্থাপনা বাড়ায় এবং স্থানীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে ৷


