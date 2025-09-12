মুরাদনগরে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্র পরিচালক ও পোলিং এজেন্ট কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন–২০২৬ উপলক্ষে কুমিল্লার মুরাদনগরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে কেন্দ্র পরিচালক ও পোলিং এজেন্ট কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) উপজেলার পরমতলা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মুরাদনগর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আ ন ম ইলিয়াস। অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর অধ্যাপক আলমগীর হোসেন।
অধ্যাপক আলমগীর হোসেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, “সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রতিটি কেন্দ্র পরিচালক ও এজেন্টকে অত্যন্ত দায়িত্বশীল হতে হবে। ভোটারদের আস্থা অর্জন করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা আমাদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। কেন্দ্রভিত্তিক কাজের সমন্বয়, ধৈর্য ও শৃঙ্খলার মাধ্যমেই এ দায়িত্ব সফলভাবে পালন করা সম্ভব।”
তিনি আরও বলেন, “মানবতার সেবা ও দেশ পরিচালনায় যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।”
বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসনের জামায়াতে ইসলামীর এমপি প্রার্থী ইউসুফ হাকিম সোহেল। তিনি বলেন, “জনগণের ভোটাধিকার রক্ষা করতে হবে। নির্বাচন কমিশনের নিয়মকানুন মেনে চলার পাশাপাশি জনগণের আস্থার জায়গায় দাঁড়িয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন উপজেলা সেক্রেটারি মাওলানা আমীর হোসাইন। তিনি বলেন, “পোলিং এজেন্ট ও কেন্দ্র পরিচালকদের সঠিক প্রশিক্ষণ ও দায়িত্ববোধ থাকলে নির্বাচন ব্যবস্থায় অনিয়ম রোধ করা সহজ হবে।”
কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন ১৬ নং ধামঘর ইউনিয়ন শাখার আমীর মাওলানা খন্দকার আবদুল আউয়াল, উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড শাখার আমীর, সভাপতি, রুকন, কেন্দ্র পরিচালক ও এজেন্টবৃন্দ। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেদের দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেন। পাশাপাশি নির্বাচনী পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখা, ভোটকেন্দ্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং ভোটারদের আস্থা অটুট রাখার আহ্বান জানানো হয়।