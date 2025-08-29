রোডম্যাপ গতানুগতিক ও বিভ্রান্তিকর, জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি : জামায়াত

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : নির্বাচন কমিশন ঘোষিত রোডম্যাপকে গতানুগতিক ও বিভ্রান্তিকর উল্লেখ করে এতে জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত রোডম্যাপ নিয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে তিনি এ কথা বলেন।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, “জাতির প্রত্যাশা আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তা এখনো ঠিক হয়নি। এমনকি জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান এবং এর বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও চূড়ান্ত হয়নি। এমতাবস্থায় এই রোডম্যাপ ঘোষণা অপরিপক্ক ও আংশিক। এতে জনপ্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি।”
“জুলাই বিপ্লবের স্পিরিট ধারণ করে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনে জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে রোডম্যাপ ঘোষণা করা উচিত ছিল বলে আমরা মনে করি।”
