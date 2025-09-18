শাহজাদপুরে আসন্ন দুর্গাপূজা-২০২৫ উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে শাহজাদপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদের শহীদ স্মৃতি সম্মেলন কক্ষে এ প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতি মূলক সভায় সভাপতিত্ব করেন শাহজাদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ কামরুজ্জামান, প্রস্তুতিমূলক সভায় বক্তব্য রাখেন,শাহজাদপুর থানার অফিসার্স ইনচার্জ আসলাম আলী,শাহজাদপুর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ইকবাল হোসেন হিরু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামান আরিফ, শাহজাদপুর পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক নওশাদ, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আমির হোসেন সবুজ, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী শাহজাদপুর উপজেলা শাখা’র আমির সহকারি অধ্যাপক মিজানুর রহমান, শাহজাদপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আল আমিন হোসেন, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ শাহজাদপুর উপজেলা শাখা’র সভাপতি শ্রীঃ অসীম কুমার সাহা বানী, সাধারণ সম্পাদক শ্রীঃ বাসুদেব দত্ত প্রমুখ।