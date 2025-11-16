শাহজাদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষক নিয়োগের বিধান বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন 

রবীন্দ্র স্মৃতিবিজরিত শাহজাদপুরের সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ, অন্তবর্তী সরকার কর্তৃক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিধান বাতিলের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে। (১৬ নভেম্বর) রবিবার সকালে শাহজাদপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শাহজাদপুর থিয়েটারের সভাপতি এ শহীদুল্লাহ্ বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন এ্যাড. আনোয়ার হোসেন, নাট্য সংগঠক কাজী শওকত প্রমুখ।
কবি বাবুল আক্তার খান, কণ্ঠশিল্পী মোঃ বায়েজিদ হোসেন, পি এম পলাশ, বাবুল শেখ, মীর বাবুল হোসেন, নুপুর কুমার রায় । প্রায় দুই ঘন্টা ব্যাপি মানববন্ধনের পাশাপাশি শিল্পিরা নজরুল রবীন্দ্র, দেশাত্মবোধক গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। মানববন্ধনে শিল্পীরা অবিলম্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষক নিয়োগের বিধান পুনর্বহাল করতে সরকারের কাছে জোর দাবী জানান।