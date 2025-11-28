শাহজাদপুরে শয়নকক্ষ থেকে নারী ইউপি সদস্যের লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে নিজ শয়ন কক্ষ থেকে পেয়ারা বেগম (৪২) নামের এক নারী ইউপি সদস্যের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার হাবিবুল্লাহ নগর ইউনিয়নের রতনকান্দি উত্তরপাড়া গ্রামের মোঃ আব্দুল আলিম মোল্লার স্ত্রী।
আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকালে প্রতিবেশীরা ইউপি সদস্য পেয়ারা বেগমের বাড়িতে দীর্ঘ সময় কাউকে দেখতে না পেয়ে ডাকাডাকি করেন। পরে কোনো সাড়া না পাওয়ায় ঘরে প্রবেশ করেন তারা। এমন সময় বিছানায় তার লাশ দেখতে পান। খবর পেয়ে শাহজাদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আসলাম আলীর নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। ঘটনার পর থেকে নিহত নারীর স্বামী আব্দুল আলীম, সতীন ও বাড়ির লোকজন পলাতক রয়েছে। আব্দুল আলীম রতনকান্দি উত্তরপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল জব্বারের ছেলে এবং উপজেলা যুবদলের সদস্য।
জানা যায়, গত ২ বছর পূর্বে ইউপি সদস্য পেয়ারা বেগম প্রথম স্বামী ও সন্তানদের ত্যাগ করে আব্দুল আলীম মোল্লার সাথে পালিয়ে বিয়ে করেন। তার আগের সংসারে এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। আব্দুল আলীমের ঘরেও আগের স্ত্রী ও ২ মেয়ে রয়েছে। ২ স্ত্রী নিয়ে একই বাড়িতে বসবাস করতেন তিনি। প্রতিবেশীরা জানান, ‘পেয়ারা বেগমকে বিয়ে করার সময় আব্দুল আলীম প্রথম স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা করে।’
নিহতের ভাই ও চাচা অভিযোগ করে বলেন, ‘আলীম পেয়ারা বেগমকে নির্যাতন করতেন। এছাড়াও তার কাছ থেকে স্বামী আলীম প্রায় ২০ লাখ টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করেন। এই নিয় দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের মধ্যে বনিবনা হচ্ছিল না।’ তাদের অভিযোগ রাতের কোন এক সময় স্বামী সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তারা পেয়ারা বেগমের হত্যাকারী স্বামী ও জড়িত সবার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।
এই বিষয়ে শাহজাদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আসলাম আলী বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই। লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে পেয়ারা বেগমকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।’
তিনি আরো বলেন, ‘ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। এই ঘটনায় থানায় হত্যা মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।’