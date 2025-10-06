শাহজাদপুরে হেলথ এসিষ্ট্যান্ট এসোসিয়েশান এর কর্মকর্তাদের ৬ দফা দাবিতে কর্মবিরতী

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বাংলাদেশ হেলথ এসিষ্ট্যান্ট এসোসিয়েশান এর কর্মকর্তাদের টানা ৬ দিন ধরে কর্মবিরতী চলছে। নিয়োগবিধি সংশোধন সহ ৬ দফা দাবিতে আজ (৬ অক্টোবর) সোমবার হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ট এসাসিয়েশনের কর্মকর্তারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্ক চত্বরে তারা কর্মবিরতী পালন করে ।
কর্মবিরতী চলাকালে বক্তব্য রাখেন উপজলা হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ট এসোেিসয়েশনের সভাপতি দিলারা জাহান, সাধারন সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, হেলথ কর্মকর্তা রফিুকল ইসলাম,এইচ এ রওশন আলম, মামুন মোস্তফা প্রমুখ । বক্তারা বলেন, আমাদের ন্যায্য দাবি না মানা পর্যন্ত কর্মবিরতী চলবে । তারা আরও বলেন আমাদের নিয়োগবিধি ,টেকনিক্যাল পদমর্যাদা ১৪ তম গ্রেড প্রদান সহ ৬ দফা দাবি সরকারকে মেনে নেওয়ার আহবান জানান ।