সাংবাদিক তুহিন হত্যার বিচারের দাবিতে নগরকান্দায় মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ 

গাজিপুরের সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ফরিদপুরের নগরকান্দায় মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকাল ১১ টায় নগরকান্দা প্রেসক্লাবের সামনে নগরকান্দা প্রেসক্লাবের আয়োজনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নগরকান্দা প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত আলী শরীফ। নগরকান্দা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক লিয়াকত হোসেন এর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন নগরকান্দা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি শামসুল হুদা হুদু,সরকারি এম এন একাডেমির সাবেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এ কে এম সাইয়াদুর রহমান বাবলু,নগরকান্দা প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি বেলায়েত হোসেন লিটন,সহ সাধারন সম্পাদক মশিউর রহমান মিন্টু, সদস্য শফিকুল খান জনি,সদস্য নিজাম নকিব,সদস্য শফিকুল ইসলাম মন্টু প্রমুখ ।
এ সময় নগরকান্দা প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা সাংবাদিক তুহিন হত্যার সাথে জড়িতদের দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।