সালথায় অফিসার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে ইউএনওকে বিদায় সংবর্ধনা

ফরিদপুরের সালথা উপজেলা অফিসার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনিছুর রহমান বালীকে বদলীজনিত বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগষ্ট) সকাল ১১ টায় উপজেলা হলরুমে এই বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদায়ী ইউএনওর কর্মদক্ষতা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, নবকাম কলেজের অধ্যক্ষ ওবায়দুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ শাহিনুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার সুদর্শন সিকদার, উপজেলা প্রকৌশলী আবু জাফর মিয়া, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ হুমায়ুন কবির, সমাজ সেবা অফিসার ফজলে রাব্বি নোমান, সালথা থানার তদন্ত ওসি মারুফ হাসান রাসেল, সালথা প্রেসক্লাবের সভাপতি সেলিম মোল্যা প্রমূখ।
এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।