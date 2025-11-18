সালথায় বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ 

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিকরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায়, ফরিদপুরের সালথায় বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (ডিএমআইই) পদ্ধতি বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় এবং উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ মামুন সরকারের সভাপতিত্বে, প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, এভিসিবি (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার মোঃ শরিফুল ইসলাম ও ফরিদপুর সদর, নগরকান্দাও সালথা উপজেলা সমন্বয়কারী মোছাঃ রুবিনা বেগম।
দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে।
এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে (ডিএমআই) পদ্ধতি বাস্তবায়নে ইউপি চেয়ারম্যান, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দ্বায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিকেন্দ্রীভূত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি বিস্তারিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও গ্রাম আদালতের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা উপস্থাপনা চ্যালেঞ্জ সমূহ ও চ্যালেঞ্জসমূহ আভারকাম কারণে বিস্তারিত আলোচনা হয়।