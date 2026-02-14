সিরাজগঞ্জের ছয় আসনের ৫টিতেই বিএনপির জয়, ১টিতে জামায়াত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জ জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। এতে বড় জয় পেয়েছে বিএনপি; জেলার ৫টি আসনেই ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। বাকি একটি আসনে জয়লাভ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দিনগত রাতে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট উপজেলাগুলোর সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করেন।
ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায়, সিরাজগঞ্জ-১ (কাজীপুর ও সদরের আংশিক) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সেলিম রেজা ১ লাখ ১৬ হাজার ৬১৩ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর শাহিনুর আলম (দাঁড়িপাল্লা) পেয়েছেন ১ লাখ ৮ হাজার ৮১৫ ভোট। এই আসনে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৪৩ হাজার ৯৩৯টি এবং ‘না’ ভোট পড়েছে ৬৬ হাজার ৮৫টি।
সিরাজগঞ্জ-২ (সদর ও কামারখন্দ) আসনে হেভিওয়েট প্রার্থী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ১ লাখ ৭৭ হাজার ৫৭৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম পেয়েছেন ১ লাখ ৩৮ হাজার ৭৯৭ ভোট। এখানে ‘হ্যাঁ’ ও ‘না’ ভোটের সংখ্যা যথাক্রমে ২ লাখ ১২ হাজার ৯৫ এবং ৮৬ হাজার ৫৭৯।
সিরাজগঞ্জ-৩ (রায়গঞ্জ-তাড়াশ) আসনে ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৪৩০ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন বিএনপির আয়নুল হক। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোটের (রিকশা প্রতীক) আব্দুর রউফ সরকার পেয়েছেন ১ লাখ ১৬ হাজার ৮০২ ভোট।
সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া) আসনে জেলার একমাত্র আসন হিসেবে এখানে জয় পেয়েছে জামায়াতে ইসলামী। মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান ১ লাখ ৬১ হাজার ৮৭২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিএনপির এম আকবর আলী পেয়েছেন ১ লাখ ৬১ হাজার ২৭৮ ভোট।
সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি-চৌহালী) আসনে বিএনপির আমিরুল ইসলাম খান ১ লাখ ৩৪ হাজার ৯৮৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের আলী আলম পেয়েছেন ১ লাখ ৬ হাজার ৮০৫ ভোট।
সিরাজগঞ্জ-৬ (শাহজাদপুর) আসনে বিএনপির ড. এম এ মুহিত ১ লাখ ৭১ হাজার ৫০৮ ভোট পেয়ে বিশাল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোটের এস এম সাইফ মোস্তাফিজ (শাপলা কলি) পেয়েছেন ১ লাখ ৩ হাজার ৮৮৪ ভোট।