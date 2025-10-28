সিরাজগঞ্জে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও স্বেচ্ছায় রক্ত রক্তদান কর্মসূচি পালন

সিরাজগঞ্জে জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও স্বেচ্ছায় রক্ত রক্ত দান কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। মঙ্গলবার পৌর ভাসানী মিলনায়তনে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা ও পৌর যুবদলের আয়োজনে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও স্বেচ্ছায় রক্ত দান কর্মূচীতে সার্বিক সহযোগিতা করেন সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের আরএমও ডাঃ মোঃ শিমুল তালুক,ডাঃ মোঃ রোকন উদ্দিন আকাশ,ডাঃ মোঃ রাকিব আল হাসান খান,ডাঃ মোঃ আশিক আহমেদ ,ডাঃ মোঃআব্দুর রহিম,ডাঃ মোঃ মুস্তাফিজ ও ডাঃ মোঃ রিফাত।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ হারুন অর রশিদ খান হাসান, জেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ আলামিন খান,সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোরাদুজ্জামান মুরাদ,সদর উপজেলা যুবদলের সভাপতি গোলাম কিবরিয়া বরাত, সাধারণ সম্পাদক মোঃ তৌহিদ আলম, পৌর যুবদলের সভাপতি সজিব খান,সাধারণ সম্পাদক আলামিন পরামানিক সহ আরও অনেকে।
উল্লেখ্য জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সিরাজগঞ্জ জেলা যুবদল ও বিভিন্ন ইউনিটের দুইদিন ব্যাপী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও স্বেচ্ছায় রক্ত রক্ত দান কর্মসূচি পালন করা হয়।