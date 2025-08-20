আবারও বর্ষসেরা সালাহ, রেকর্ড গড়লেন মিশরীয় তারকা

ঢাকাপ্রতিদিন ক্রীড়া ডেস্ক : গত মৌসুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতেছে লিভারপুল। অলরেডসদের লিগ শিরোপা জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন দলটির মিশরীয় তারকা মোহাম্মদ সালাহ। এমন পারফরম্যান্সে ইংল্যান্ডের ‘প্রফেশনাল ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশন (পিএফএ)’র বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতলেন এই ফরোয়ার্ড।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে ম্যানচেস্টারে দেয়া হয় পিএফএ’র পুরস্কার। সেখানে বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন ৩৩ বছর বয়সী মোহাম্মদ সালাহ।
এ নিয়ে তিনবার এই পুরস্কার জিতে রেকর্ড গড়লেন মিশরীয় তারকা । এর আগে ২০১৭-১৮ এবং ২০২১-২২ মৌসুমেও পিএফএ বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন মোহাম্মদ সালাহ।
এবার পিএফএ’র বর্ষসেরার পুরস্কার জিতে সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন সালাহ। এর আগে দুটি করে বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, থিয়েরি অঁরি, মার্ক হিউজ, অ্যালেন শিয়েরার, কেভিন ডি ব্রুইনা এবং গ্যারেথ বেল।
গত মৌসুমে তিনি ২৯টি গোল এবং ১৮টি অ্যাসিস্টে লিভারপুলকে চার ম্যাচ বাকি থাকতেই ২০তম প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জিতে সাহায্য করেন সালাহ। সম্প্রতি তিনি ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং প্রিমিয়ার লিগ বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও অর্জন করেছেন।
তৃতীয়বার পুরস্কার জেতার পর প্রতিক্রিয়ায় সালাহ জানান, ‘আমি নিজের দেখি তাকালাম এখন, মিশর থেকে এসে এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ের ফুটবল খেলে আজ ইতিহাস গড়ল। এটি এমন কিছু, যা আমাকে গর্বিত করেছে।’
এদিকে, অ্যাস্টন ভিলার মিডফিল্ডার মর্গান রজার্স এই বছর বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। দারুণ একটি মৌসুম কাটানোর পর তিনি ইংল্যান্ডের সিনিয়র দলে অভিষেকও করেছেন।
পিএফএ টিম অব দ্য ইয়ারে সালাহ ছাড়াও লিভারপুলের ভার্জিল ফন ডাইক, রায়ান গ্রাভেনবের্চ ও আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার জায়গা পেয়েছেন।
বুর্নমাউথ থেকে লিভারপুলে যোগ দেওয়া মিলোস কেরকেজ এবং আর্সেনালের উইলিয়াম সালিবা, গ্যাব্রিয়েলও ডেকলান রাইসও টিমে রয়েছেন।
নটিংহাম ফরেস্টের ম্যাটজ সেলস ও ক্রিস উড চমৎকার পারফরম্যান্সের জন্য টিমে জায়গা পেয়েছেন। এছাড়া নিউক্যাসলের স্ট্রাইকার আলেকজান্ডার ইসাকও টিমে রয়েছেন।
পিএফএ টিম অব দ্যা ইয়ার
গোলকিপার: ম্যাটস সেলস (নটিংহ্যাম ফরেস্ট)
ডিফেন্ডার: উইলিয়াম সালিবা, গ্যাব্রিয়েল (আর্সেনাল), ভার্জিল ফন ডাইক, মিলোস কেরকেজ (লিভারপুল)
মিডফিল্ডার: আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, রায়ান গ্রাভেনবার্চ (লিভারপুল), ডেকলান রাইস (আর্সেনাল)
ফরওয়ার্ড: মোহাম্মদ সালাহ (লিভারপুল), আলেকজান্ডার ইসাক (নিউক্যাসেল), ক্রিস উড (নটিংহ্যাম ফরেস্ট)।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর