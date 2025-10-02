কাপ্তাইয়ে কর্ণফুলী নদীতে প্রতিমা বির্সজনের মাধ্যমে শেষ হলো শারদীয় দুর্গা পুজার আনুষ্ঠানিকতা

রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার কর্ণফুলী নদীতে বর্ণাঢ্য নৌ র্যালির মাধ্যমে অশ্রুসিক্ত নয়নে দেবী দুর্গাকে বিসর্জন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৫টায় কাপ্তাইয়ের ৮টি পূজা মণ্ডপের প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। এসময় হাজার হাজার ভক্তের জয়ধ্বনি এবং ঢাক ঢোলের শব্দ ধ্বনিতে কর্ণফুলী নদীর দু’পাশ মুখরিত হয়ে ওঠে। প্রতিমা বির্সজন দেখতে কর্ণফুলী নদীর দু’পাড়া হাজারোও মানুষের সমাগম হয়।
প্রতিমা বিসর্জনে প্রধান অতিথি ছিলেন রাঙামাটি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ। এসময় তিনি বলেন, দুর্গা পুজা একটি সার্বজনীন উৎসব, এখানে সকল সম্প্রদায়ের লোকজন একত্রে মিলেমিশে এই পুজা উদযাপন করে থাকে। এদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার দেশ।
কাপ্তাই উপজেলা দুর্গা উৎসব পরিচালনা সমন্বয় কমিটির সহ সমন্বয়ক ঝুলন দত্ত, কাপ্তাই উপজেলা জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উৎপল ভট্টাচার্য এবং শিল্পী প্রদীপ মল্লিক এর সঞ্চালনায় এ সময় বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি জেলা বিএনপি’র সভাপতি দীপন তালুকদার দীপু, সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট মামুনুর রশীদ মামুন, কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো রুহুল আমিন,কাপ্তাই ৪১ বিজিবি’র সহকারী পরিচালক উপেন্দ্র নাথ হালদার, রাঙামাটি জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ডা: রহমত উল্লাহ, যুগ্ম সম্পাদক দিলদার হোসেন, কাপ্তাই উপজেলা বিএনপির সভাপতি লোকমান আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ইয়াছিন মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক উথোয়াই মং মারমা, কাপ্তাই উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর হারুনুর রশীদ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ রাঙামাটি জেলার সভাপতি অরুপ কুমার মুৎসুদ্দি, কাপ্তাই উপজেলা জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদের সভাপতি সমলেন্দু বিকাশ দাশ, কাপ্তাই উপজেলা পুজা ফ্রন্ট্রের সদস্য সচিব লোটাস ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন পুজা মন্ডপের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং নানা শ্রেনী পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।
শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাপ্তাই উপজেলা দুর্গা উৎসব পরিচালনা সমন্বয় কমিটির আহবায়ক এবং উপজেলা পুজা ফ্রন্টের আহবায়ক জগদীশ দাশ দাশ ও সদস্য সচিব এবং কাপ্তাই উপজেলা পুজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়তোষ ধর পিন্টু। সমাপনী বক্তব্য রাখেন প্রধান সমন্বয়ক এবং কাপ্তাই উপজেলা পুজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি দীপক কান্তি ভট্টাচার্য।