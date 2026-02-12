লালমনিরহাট-৩ (সদর) আসনে ভোট দিয়ে জয়ের ব্যাপারে ‘শতভাগ আশাবাদী’ আসাদুল হাবিব দুলু

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে লালমনিরহাট–৩ (সদর) আসনে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে।
সকাল সাড়ে ৭টা থেকে কেন্দ্রগুলোতে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। শুরু থেকেই ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন কেন্দ্রে নারী ভোটারদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি নির্বাচনকে প্রাণবন্ত করে তোলে।
এদিন সকাল ১১টায় ঐতিহ্যবাহী বড়বাড়ী শহীদ আবুল কাশেম উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক, সাবেক উপমন্ত্রী ও ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আসাদুল হাবিব দুলু। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী ও জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি লায়লা হাবিব এবং বড় ছেলে আহনাফ হাবিব ইনতিসার।
ভোট প্রদান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে দুলু বলেন, তিনি নিজের জয়ের ব্যাপারে “শতভাগ নিশ্চিত”। নির্বাচনী পরিবেশ প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, “এবার যে শান্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ দেখছি, অতীতে এমন পরিবেশ ছিল না।” সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে ভোট সম্পন্ন হলে জনগণের রায় ধানের শীষের পক্ষেই আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভোটগ্রহণ চলছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র দখল, জালভোট বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।
কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের মধ্যে স্বস্তির আবহ লক্ষ্য করা গেছে। শহীদ আবুল কাশেম মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক বিপ্লব চন্দ্র রায় বলেন, “শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে। যে দলই নির্বাচিত হোক, দেশের উন্নয়ন হোক—এটাই প্রত্যাশা।” গার্মেন্টসকর্মী মৌসুমী আক্তার বলেন, “শুধু ভোট দেওয়ার জন্য ঢাকা থেকে এসেছি। এবার নিজের ভোট দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে।”
বড়বাড়ী ইউনিয়নের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সামাদ দীর্ঘদিন পর ভোট দিতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন।
লালমনিরহাট–৩ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিএনপির আসাদুল হাবিব দুলু, জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী মো. আবু তাহের, গণসংহতি আন্দোলনের দীপক কুমার রায়, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধুসূদন রায়, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আমিনুল ইসলাম এবং জাতীয় পার্টির মো. জাহিদ হাসান। স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বিএনপি ও জামায়াত প্রার্থীর মধ্যে।
লালমনিরহাট–৩ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ লাখ ৭ হাজার ৯৭০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৫৪ হাজার ১৬৩ জন, নারী ১ লাখ ৫৩ হাজার ৮০৫ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ২ জন। মোট ভোটকেন্দ্র ৯৪টি এবং ভোটকক্ষ ৫৯৫টি। উন্নয়ন, তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা ও কর্মসংস্থান—এই তিন ইস্যুকে সামনে রেখে জমজমাট প্রচারণার পর আজ ভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে লালমনিরহাট–৩ আসনের নেতৃত্ব কার হাতে যাচ্ছে।