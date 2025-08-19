সিলেটের উৎমাছড়ায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুদকৃত ২ লাখ ঘনফুট পাথর জব্দ করেছে বিজিবি

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সীমান্তবর্তী উৎমাছড়া এলাকায় অবৈধভাবে উত্তোলিত বিপুল পরিমাণ পাথর মজুদ করা হয়েছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ০২ লাখ ঘনফুট পাথর জব্দ করেছে বিজিবি।
অদ্য ১৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখ সকালে বিজিবির সিলেট ব্যাটালিয়ন (৪৮ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোঃ নাজমুল হকের নেতৃত্বে বিজিবি, প্রশাসন ও পুলিশের সমন্বয়ে বিজিবির উৎমা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী আদর্শগ্রামে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সিলেট জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট
ইফ্রাহিম ইকবাল চৌধুরী, স্থানীয় প্রশাসন, বিজিবি ও পুলিশের সমন্বয়ে যৌথ অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ০২ লাখ ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়।
এ ব্যাপারে সিলেট ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোঃ নাজমুল হক জানান, বিজিবির সিলেট ব্যাটালিয়ন (৪৮ বিজিবি) দীর্ঘদিন যাবত সুনামের সাথে সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে আসছে। সিলেট ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ উৎমা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত সংলগ্ন উৎমাছড়া এলাকা প্রাকৃতিকভাবে বালু ও পাথরে সমৃদ্ধ এবং পর্যটন এলাকা হিসেবে সুপরিচিত। গত কয়েক বছর ধরে স্থানীয় কিছু অসাধু চক্র উৎমাছড়া হতে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন করে আদর্শপাড়া গ্রামের বিভিন্ন স্থানে পাচারের উদ্দেশ্যে মজুদ করে আসছে। তবে সীমান্তে বিজিবির কঠোর নজরদারি ও টহল তৎপরতার কারণে মজুদকারীরা এসব পাথর পাচার করতে ব্যর্থ হচ্ছে।
এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।