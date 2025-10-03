আত্রাইয়ে পাইকড়া বাজেধনেশ্বর রাস্তার বেহাল দশা, জনদুর্ভোগ চরমে

নওগাঁর আত্রাই উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের পাইকড়া থেকে বাজেধনেশ্বর গ্রামের মধ্য দিয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তাটির বেহাল দশা দীর্ঘদিন থেকে। মাত্র আড়াই কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় এলাকাবাসী চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে।
জানা যায়, উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের এ রাস্তাটি অত্যন্ত জনগুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা। এ রাস্তা পাইকড়া হতে বাজেধনেশ্বর গ্রামের মধ্য দিয়ে পাকা রাস্তার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। প্রতিদিন এ রাস্তা দিয়ে বড়াইকুড়ি, কচুয়া, বাগমারা, উলাবাড়িয়া, কুশাতলা, শলিয়াসহ প্রায় ১২ টি গ্রামের লোকজন চলাচল করে থাকেন। রাস্তাটি কাচা হওয়ায় সামান্য বৃষ্টি হলেই কাদায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। হাটু কাদা অতিক্রম করে চলাচল করতে হয় এলাকার নারী পুরুষদের।
এ রাস্তা দিয়ে পাইকড়া উচ্চ বিদ্যালয়, পাইকড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিলবাড়ি এবতেদায়ী মাদ্রাসা, বাজেধনেশ্বর মাদ্রাসা, বাজেধনেশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শত শত শিক্ষার্থীদের চলাচল করতে হয়। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাটি কাদায় পরিপূর্ণ হওয়ায় এসব শিক্ষার্থীদের অনেকেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারে না বলে অভিভাবকরা জানিয়েছেন।
সাম্প্রতিক সময়ে এলাকার অনেক রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হলেও যুগ যুগ ধরে এ রাস্তার সংস্কার কাজ না হওয়ায় এলাকার জনমনে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। বাজেধনেশ্বর গ্রামের স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুল মালেক বলেন, এ রাস্তাটি এলাকাবাসীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সরকারের আমলে বার বার আবেদন করেও এ রাস্তার প্রতি কেউ ভ্রুক্ষেপ করেন নি।
সংশ্লিষ্ট ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন বলেন, এ রাস্তার বিষয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তারা রাস্তাটি পাকাকরণের উদ্যোগ নেবেন বলে জানিয়ছেন।অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত উপজেল নির্বাহী অফিসার রাকিবুল হাসান বলেন, রাস্তাটি সম্পর্কে আমরা অবগত রয়েছি। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মধ্যেই রাস্তাটি পাকাকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।