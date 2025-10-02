আনোয়ারায় ইসলামি ফ্রন্টের প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

আনোয়ারায় ইসলামি ফ্রন্টের সাবেক-বর্তমান দায়িত্বশীলদের প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২রা অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) উপজেলার একটি কমিউনিটি সেন্টারে ইসলামি ফ্রন্ট, আনোয়ারা পূর্বের সভাপতি মাওলানা আহমদ নুর কাদেরীর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি কমিটির সচিব মাষ্টার নুরুল ইসলাম’র সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামী ফ্রন্ট, আনোয়ারা পশ্চিমের সভাপতি মনির আহমেদ আনোয়ারি। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক মুহাম্মদ মোরশেদ আলম মুন্সী।
এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান জননেতা এম এ মতিন।
প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামি ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম মেম্বার এড. আবু নাছের তালুকদার, উদ্বোধক ছিলেন বিভাগীয় সাংগঠনিক সচিব আলহাজ্ব এস.এম শাহজাহান।
বক্তারা অহিংস বাংলাদেশ বিনির্মানে আগামী নির্বাচনে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোমবাতি প্রতীকের প্রার্থীকে নির্বাচিত করার অনুরোধ জানান।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবদুল অদুদ, অধ্যক্ষ আবদুল খালেক শওকী, মাষ্টার আবুল হোসেন, মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, দক্ষিণ জেলা ইসলামি ফ্রন্টের সভাপতি মাওলানা ফেরদৌসুল আলম খাঁন, অধ্যক্ষ ডিএম জাহাঙ্গীর, কাজী শাকের আহমেদ, আনোয়ারা উপজেলা ইসলামি ফ্রন্ট নেতা কাজী বদরুজ্জামান নঈমী, মাষ্টার আবদুল হালিম, মাষ্টার মুহাম্মদ ইয়াকুব, নাজিম উদ্দীন, উপজেলা আহলে সুন্নাত সভাপতি অধ্যক্ষ মাহমুদুল হক নঈমী, শাহজাদা আবদুল কাদের চাঁদমিয়া, মাওলানা ফিরোজ মিয়া, রফিকুল ইসলাম তৈয়বী, যুবনেতা মুহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম,কর্ণফুলী উপজেলা ইসলামি ফ্রন্ট নেতা মাওলানা মুহাম্মদ মুছা ও মাষ্টার আবুল মনছুর, দক্ষিণ জেলা যুবসেনা সভাপতি যুবনেতা দিদারুল ইসলাম,আরিফুল হক রানা, ছাত্রনেতা মুহাম্মদ ওসমান
মাওলানা মুফিজ উল্লাহ, মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, এস এম আরাফাত হোসাইন সিরাজী প্রমুখ।
সাবেক-বর্তমান বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীসমর্থকদের উপস্থিতিতে সমাবেশস্থল লোকে-লোকারণ্য হয়ে উঠে।