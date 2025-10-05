সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:২০ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
মস্কো-ওয়াশিংটনের সম্পর্ক ধ্বংসের হুঁশিয়ারি পুতিনের এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সুখবর দিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা বিপৎসীমার ওপরে তিস্তার পানি, প্লাবিত হয়েছে নিম্নাঞ্চল দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাহলে দুর্নীতি অনিয়ম ও চাঁদাবাজি থাকবেনা: আনোয়ারুল ইসলাম চান কালকিনিতে বিশ্ব শিক্ষক দিবসে র‌্যালি ও সভা নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ইউজিসি’র খন্ডকালীন সদস্য মনোনীত আত্রাইয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত ভাইকে বাঁচাতে ঝাঁপ দিল বোন, ফিরলো দুজনের নিথর দেহ মাদ্রাসায় ৮ বছরের শিশুকে বলাৎকারের অভিযোগ, শিক্ষক আটক আনোয়ারায় সড়কের পাশে ময়লার স্তুপ,দুর্গন্ধে চরম বিপাকে পথচারীরা সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে পাঁচ সদস্যের আহবায়ক কমিটি গঠন শিক্ষক সমাজ জাতি গঠনের কারিগর: সোনাতলায় বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত কাপ্তাইয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে চলছে প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপনের প্রস্তুতি ছেংগারচর পৌরসভার বালুচর ইসলামিয়া স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার উদ্বোধন মতলব উত্তরে স্বাস্থ্য সহকারীদের দ্বিতীয় দিনের মতো অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি চলছে বন্দরে আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস পালিত কাঠালিয়ায় ৩১ দফা’র লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ সেলিম রেজার আস্থা রাখুন,সবসময় জনসাধারণের পাশে আছে প্রশাসন – ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান রাজারহাটে স্থানীয়দের হাতে মাদকসহ যুবক আটক পথ বাংলাদেশ-এর টেইলারিং প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সেলাই মেশিন বিতরণ ঈশ্বরগঞ্জে ইজিবাইক চালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে ইউনিয়ন ছাত্রদল সভাপতি সুমুদ ফ্লোটিলা থেকে অপহৃত ১৩৭ জনকে তুরস্কে পাঠালো ইসরায়েল পূজার ছুটি বাড়ানোর দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন খুবি শিক্ষার্থীদের শিক্ষক আকস্মিক ঝড়ে লন্ডভন্ড নওগাঁ, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি মতলব উত্তরে স্বাস্থ্য সহকারীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য কমপ্লিট শাটডাউন পালন নির্বাহী পরিষদের সভায় ১০ দফা দাবী বিএফইউজে’র চিকিৎসা শেষে সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফিরলেন নুর লালমোহনে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে জাল-মাছ জব্দ কাজে দক্ষ আচরণে বিভিন্ন কাজের প্রশংসায় মানবিক বহুগুণের অধিকারী বাহুবল মডেল থানার ওসি জাহিদুল ইসলাম
/ সাহিত্য

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সুখবর দিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা

অনলাইন ডেস্ক :
রবিবার, ৫ অক্টোবর, ২০২৫, ১১:৫১ অপরাহ্ন

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আর্থিক প্রনোদনা ও বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার। আজ রোববার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

‘শিক্ষকতা পেশা: মিলিত প্রচেষ্টার দীপ্তি’ শীর্ষক এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ‘এনটিআরসিএর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান প্রধান, অধ্যক্ষ নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি অচিরেই বাস্তবায়ন হবে। বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি এবং আর্থিক প্রনোদনা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’

নির্ভুলভাবে পাঠ্যবই ছাপাতে এনসিটিবির সাথে কাজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা উপদেষ্টা। এসএসসি পরীক্ষায় আগের মতো অতিরঞ্জিত নম্বর দেওয়া হবে না জানিয়ে তিনি বলেন, এসএসসি পরীক্ষায় অতিরঞ্জিত নম্বর দেওয়া বন্ধ হয়েছে। ভবিষ্যতেও এটি অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের প্রধান হলেন মিসেস সুজান ভাইজ।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা প্রতি মাসে এক হাজার টাকা হারে বাড়ি ভাড়া ভাতা পান। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তাদের ভাতার পরিমাণ নির্ধারিত না রেখে মূল বেতনের শতাংশ হারে দেওয়ার প্রস্তাব পাঠায় অর্থ মন্ত্রণালয়। এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা আগে মূল বেতনের ২৫ শতাংশ উৎসব বোনাস পেতেন। সম্প্রতি তা বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হয়েছে।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর


এই বিভাগের আরো খবর
শিক্ষক
‘নো ভ্যাট অন এডুকেশন থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ বই প্রকাশ
দুর্নীতি বিরোধী
প্রিয় রাসুল (সাঃ)
দুনিয়া
নীরবতা

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin