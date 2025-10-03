লোহাগাড়া উপজেলা উন্নয়ন সংঘ’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সম্পন্ন

দক্ষিণ চট্টলার স্বনামধন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লোহাগাড়া উপজেলা উন্নয়ন সংঘ’র ১ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সম্পন্ন হয়েছে। আজ শুক্রবার (৩ অক্টোবর) লোহাগাড়া উপজেলা সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ দাউদ হোসেন মানিকের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির উপদেষ্টা ফাহাদ চৌধুরী ও রাকিবুল হাসান।
সংগঠনটির দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ বোরহানের সঞ্চালনায় এসময় আরও বক্তব্য রাখেন, তৌহিদুল ইসলাম আফনান, মোঃ তারেক হোসেন, আব্দুল্লাহ সাদমান, শহিদুল ইসলাম, রাশেদ উদ্দিন, মোঃ সায়েম, আয়াত হোসাইন, তৌহিদ তালুকদার, তাহমিদ হাছান, আকরামুল হাসনাত, নিলয় হাছান, নুরুল কাদের, মুমিনুক হক সিফাত, আজিজুল হক জয়নাল প্রমূখ।
সভাপতিত্বে বক্তব্যে মোঃ দাউদ হোসেন মানিক জানান, দীর্ঘ ১ বছর অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা এ পর্যন্ত সফলভাবে এসেছি। এতে প্রত্যেকের অবদান অনস্বীকার্য। সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ দেন তিনি।