শুক্রবার, ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০২:২১ পূর্বাহ্ন
শিরোনামঃ
গাজীপুরে শ্রেষ্ঠ ওসি বারিক: নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব ও জনবান্ধব পুলিশিংয়ের স্বীকৃতি পোল্ট্রি খামারীদের নীরব কান্না ঋণে জর্জরিত বহু খামারী প্রতি হাজারে লস ৪০ হাজার টাকা ঘাটাইলে তারেক রহমানের জন্মদিনে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ওবায়দুল হক নাসিরের গাজীপুরে র‍্যাবের অভিযানে বিদেশি মদের চালানসহ যুবক গ্রেপ্তার সাবেক এমপি মতিয়ার রহমান তালুকদারের জানাজায় মানুষের ঢল আমতলীতে সড়ক দুর্ঘটনায় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা নিহত নাগেশ্বরীতে তারেক রহমানের জন্মদিনে ৪ সহস্রাধিক মানুষকে ফ্রী চিকিৎসা সেবা ও খাবার বিতরণ বিশ্বমানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের ফুটবলকে বদলে দিচ্ছে টেকনো হারপিক – এর “বিশ্ব টয়লেট দিবস” ২০২৫ উদযাপন রাজাপুরে তারেক রহমানের জন্মদিন পালিত ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রচারণা চালিয়ে যাওয়ার আহবান বিএনপি’র প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর বন্দরে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত বন্দরে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রী নবগ্রহ বাড়ীতে অমাবস্যা উপলক্ষে বার্ষিক পূজা সম্পন্ন সরওয়ার জামাল নিজামের প্রার্থীতা বাতিলে তারেক রহমানের কাছে ৩ বিএনপি নেতার চিঠি চট্টগ্রাম–১৩ আসনে মাঠমুখী প্রচারণায় এগিয়ে জামায়াতের প্রার্থী অধ্যাপক মাহমুদুল হাছান চৌধুরী ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ইটভাটায় বিশেষ অভিযান চট্টগ্রাম বন্দরের ডিজিটাল সাফল্য চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় সাংবাদিক মুজাহিদসহ ৫ জন আহত শ্রীপুরে তারেক রহমানের ৬১তম জন্মদিনে মিলাদ, দোয়া মাহফিল ও এতিমদের মধ্যে খাবার বিতরণ সোনাতলায় বিশেষ অভিযানে ইয়াবাসহ ২ মাদককারবারি গ্রেফতার শেরপুরের সীমান্তে বিজিবি’র অভিযানে কোটি টাকার মালামাল ও কাভার্ডভ্যান জব্দ আমাদের জীবনকে নবীর রঙ্গে রঙ্গীন করতে হবে: পীর সাহেব ছারছীনা দরবার শরীফ আত্রাইয়ে শীতের আগমনে লেপ–তোষক তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছে কারিগররা সালথায় বিএনপির সদস্য পদ ফিরে পেলেন আছাদ মাতুব্বর সাপাহারে মশক নিধন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান অনুষ্ঠিত আনোয়ারায় মোবাইল কোর্ট, তিন প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ১০ হাজার টাকা জরিমানা কুড়িগ্রাম-১ আসনে নির্বাচনী গণসংযোগ চালাচ্ছে হাতপাখা মার্কার প্রার্থী আলহাজ্ব মুহাঃ হারিসুল বারী রনি সবাই সমান সেবা পাবেন,সবার জন্য দরজা খোলা : ডিসি রায়হান কবির আনোয়ারায় ৩ দিনব্যাপী ইউপি সদস্যদের গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
/ অন্যান্য

সাবেক এমপি মতিয়ার রহমান তালুকদারের জানাজায় মানুষের ঢল

অনলাইন ডেস্ক :
বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৫, ১১:১৯ অপরাহ্ন

আমতলী (বরগুনা) সংবাদদাতা
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, সাবেক দুই বারের সংসদ সদস্য বরগুনা জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এবং বরগুনা জেলা বিএনপির সভাপতি ও সম্পাদক আলহাজ¦ মো. মতিয়ার রহমান তালুকদারের জানাজা বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় তালতলী ও ১১ টায় আমতলী উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়।
মতিয়ার রহমানকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে জানাজায় হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। আমতলী ও তালতলী উপজেলায় অনুষ্ঠিত জানাজা দুটিতে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বরগুনা জেলা বিএনপির আহবায়ক ও সদ্য ঘোষিত বিএনপির মনোনিত প্রার্থী মো. নজরুল ইসলাম মোল্লা, বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক ও কলাপাড়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি সদ্য ঘোষিত বিএনপির মনোনিত প্রার্থী এবিএম মোশারফ হোসেন,

বরগুনা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব হুমায়ুন হাসান শাহিন, আমতলী উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপিত সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক জহিরুল ইসলাম মামুন, সদস্য সচিব মো. তুহিন মৃধা ও সাবেক সভাপতি মো. জালাল উদ্দিন ফকির, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক তারিকুল ইসলাম টারজন,

যুগ্ম আহবায়ক মকবুল আহম্মেদ খান, উপজেলা যুবদল ও পৌর বিএনপির আহবায়ক কবির উদ্দিন ফকির, সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন খান, ছাত্রদল আমতলী উপজেলা কমিটির সভাপতি সোয়েব ইসলাম হেলালসহ দলীয় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দসহ দলীয় নেতাকর্মী,
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ দুই ছেলে মো. সিদ্দিকুর রহমান আারিফ তালুকদার, আশিকুর রহমান তালুদার, ভাই বীরমুক্তিযোদ্ধা মো. নাসির উদ্দিন তালুকদার, ক্যাপ্টেন (অব:) মো. রফিকুল ইসলাম তালুকদার ও পারিবারি স্বজনসহ ও সর্বস্তরের মানুষ জানাজায় অংশ গ্রহন করে।
বরগুনা-৩ আসনের (আমতলী-তালতলী) সাবেক সংসদ সদস্য ও বরগুনা জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান তালুকদার (৮০) গত ১৭ নভেম্বর সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় চিকিৎসারত অবস্থায় ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।
তার সন্তানরা আমেরিকায় বসবাস করায় তাদের সেখান থেকে আসার পর তার দাফন কার্যক্রম শুরু হয়। আলহাজ¦ মতিয়ার রহমান তালুকদারের প্রথম জানাজা গতকাল বুধবার বেলা ২টায় বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। পরে আজ ২০ নভেম্বর সকাল ৯টায় হেলিকপ্টার যোগে তালতলী উপজেলায় নিয়ে আসা হয়।

সেখানে সকাল ১০টায় তালতলী সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে আমতলী কেন্দ্রীয় ঈদগাহে সকাল ১১ টায় তার তৃতীয় জানাজা শেষে আরপাঙ্গাশিয়া ইউনিয়নের তারিকাটা গ্রামে তার পারিবারিক কবরস্থানের বাবার পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।
মরহুম আলহাজ¦ মতিয়ার রহমান তালুকদার ১৯৮৮ সালে জাতীয় পার্টি থেকে প্রথমবার বরগুনা-৩ (আমতলী-তালতলী) আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
তার এক বছর পর বরগুনা জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ২০০১ সালে আমতলী-তালতলী আসনে অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সঙ্গে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৪ হাজার ভোটের ব্যাবধানে হেরে যান।
পরবর্তীতে শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ-৩ আসন রেখে ওই আসনটি ছেড়ে দিলে মতিয়ার রহমান তালুকদার বিএনপিতে যোগদান করেন এবং বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে উপনির্বাচনে জয়লাভ করে দ্বিতীয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
এ ছাড়াও তিনি ১৯৯১, ১৯৯৭ ও ২০০১ সালে জাতীয় পার্টি মনোনীত লাঙ্গল প্রতীকে এবং তিনি ২০০৮ ও ২০১৮ সালে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও জয়লাভ করতে পারেনি।
তিনি আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনা-১ আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক তালিকায় তার নাম না থাকায় তিনি মনক্ষুন্ন ছিলেন


এই বিভাগের আরো খবর
বন্দরে আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
‎যারা নাশকতা করবে তাদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে আর কোন ঠাঁই হবে না: এড. আহমেদ আযম খান
আমি প্রতিহিংসার রাজনীতি করি না: সরওয়ার জামান নিজাম
কিশোরগঞ্জে মাদক মামলার পলাতক আসামী আটক
পুর্ণ্যার্থীদের অংশ গ্রহনে দুর্গম নুনছড়ি পাড়া ওয়্যালুওয়াইন বৌদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দান সম্পন্ন
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আগুন নিয়ন্ত্রণে, রাত ৯টা থেকে ফ্লাইট চলাচল শুরু

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 41010699, 41010698 বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin